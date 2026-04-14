Roy Benavides: El peleador tico que sueña con llegar a la UFC

La UFC es el sueño de cualquier peleador de MMA, y en el caso de Costa Rica puede ser un algo difícil de conseguir para cualquiera, pero Roy Benavides no se limita.

El joven de Santo Domingo de Heredia tiene 24 años y en febrero tuvo una pelea que fue su trampolín para empezar a soñar en grande, ya que tuvo una victoria en México que generó que LUX Fight League, una de las promotoras más importante de este deporte pusiera los ojos en él y lo firmara.

Roy Benavides está dejando el nombre de Costa Rica en alto. (LUX/LUX)

Esto le abre las puertas a la lucha de llegar en el futuro a la UFC. Roy habló con La Teja para contar cómo fue su paso desde el inicio para aspirar ahora a soñar tan en grande.

Los inicios de Benavides en las artes marciales

“Empecé a entrenar cuando tenía 16 años. Siempre me ha gustado el deporte desde niño, correr, jugar bola. Un día, estando en el colegio, vi por casualidad peleas de UFC y eso llamó la atención por completo, y ahí empezó mi pasión y después busqué un gimnasio, el más cercano, al cual acudí y ahí empecé a entrenar”, explicó Roy.

El joven domingueño explicó cómo fue ese gran crecimiento que tuvo hasta llegar a competir a nivel internacional.

“Siempre he sido muy competitivo, siempre me ha gustado ganar, la adrenalina de competir. Primero empecé a pelear a nivel amateur en el país; creo que fueron alrededor de ocho peleas a ese nivel, de las cuales la mayoría las gané; las últimas fueron en Nicaragua”.

Roy ganó en el primer asalto de su última pelea (LUX/LUX)

“Después de eso hice el salto a ser profesional y ahí empezó mi carrera. Mi primera pelea, cuando debuté, fue contra un peleador que llevaba un invicto de diez peleas y era mi primera profesional y gané. De ahí empezó a crecer ese sueño y siempre me observé peleando en grandes escenarios, grandes ligas y ahí vamos en ese camino”, acotó.

El pasado 28 de febrero, Roy tuvo una pelea en suelo mexicano ante los ojos de la promotora LUX, que ahora lo firmó debido a su gran rendimiento, ya que ganó en el primer asalto.

“Antes de pelear en LUX venía de peleas muy buenas, una de esas en México, contra un oponente durísimo al cual le gané, después en Las Vegas, ante un campeón de lucha, superduro, y la anterior a LUX la gané con un KO contundente. Ahí me contactó LUX para pelear ante el rankeado número cuatro de ellos, un oponente muy consolidado; estaba a una pelea de entrar a UFC, venía invicto en la compañía y acepté; era duro, pero iba a ser una catapulta. Fui a la guerra y gané en el primer round de manera contundente. Ahí ya quedé consolidado y gracias a esa victoria pude firmar con LUX.

LEA MÁS: Fidel Escobar revela la razón por la que ocultó fuerte dolor en la final contra Alajuelense

“Él era el peleador mimado de la compañía, fue duro y ya él tenía todo hablado, estaba rankeado, tenía todo para ganar e ir directo a UFC, pero le arruiné la noche.

“Siento que vengo con buen ritmo; la idea es seguir así. Firmé con LUX dos años y medio o seis peleas, lo que pase primero. Entonces, la idea es aprovechar este tiempo y hacer las peleas que me den; todo depende de qué tan contundentemente las gane y mi desarrollo en la jaula para llamar la atención en UFC, pero primero ser campeón en LUX.

“Ahora seguro me pongan contra el número tres, luego dos y luego yo pedir al primero y después consolidarme para buscar una entrada a la UFC, lo cual significa mucho, es mi sueño, entreno siempre pensando en eso, por eso solo los mejores logran entrar; me sería de mucho orgullo poder entrar”.

El sueño de Roy es llegar a la UFC (LUX/LUX)

Roy explicó qué es lo que se le viene ahora que firmó con LUX de cara a los meses que se viene.

“Actualmente estoy a la espera; solo puedo pelear con LUX, ya que tengo un contrato de exclusividad, pero la idea es que me contacten para una primera pelea y hacer, al menos, dos peleas más este mismo año”, añadió.

LEA MÁS: De la oficina del psicólogo al Mundial: El calvario que marcó al árbitro Juan Gabriel Calderón

Mientras llega el momento de volver a la jaula, Roy cuenta cómo se prepara para estar en las mejores condiciones.

“Me preparo casi todos los días, casi que de lunes a lunes; ahorita entreno en Santo Domingo de Heredia, donde entreno y soy profesor y hago sesiones de sparring en Alajuela, hago sesiones de acondicionamiento físico con Dagoberto Badilla; entonces esa sería mi rutina y mi equipo”, explicó.