Samuel Eto’o protagoniza indignante acto de agresión tras eliminación de Camerún

Samuel Eto’o quedó en el centro de la controversia luego de un incidente ocurrido tras la eliminación de Camerún

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La exestrella del Barcelona y actual presidente de la Federación de Camerún, Samuel Eto’o, protagonizó un acto de agresión contra un youtuber de Marruecos luego de que la selección camerunesa quedara eliminada en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

El episodio ocurrió fuera del terreno de juego, en un momento de alta tensión tras la salida del combinado nacional del torneo continental.

La agresión que desató la polémica

Según se puede ver en el video, varias personas intentaron detener a Eto’o cuando el creador de contenido lo estaba grabando.

Samuel Eto'o es el presidente de la Federación de Camerún. (BBC/Captura)

Sin embargo, no lograron detenerlo y el dirigente terminó derribando al youtuber tras propinarle una patada.

Posibles consecuencias para el dirigente

Tras el incidente, Eto’o fue apartado del lugar para evitar que la situación escalara. Aunque no se confirmó de inmediato ninguna sanción oficial, el hecho podría traerle consecuencias a nivel institucional y disciplinario.

