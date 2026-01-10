Jugador de Indonesia Muhammad Hilmi Gimnastiar recibe sanción de por vida tras violento acto en la cancha

El futbolista Muhammad Hilmi Gimnastiar, mediocampista del PS Putrajaya de Indonesia, protagonizó un grave episodio durante un encuentro ante el Perseta 1970 Tulungagung.

Muhammad propinó una fuerte patada en el pecho a su rival Firman Nugraha y todo quedó registrado en un video que se ha hecho viral.

Tras el impacto, Nugraha cayó al suelo y debió ser trasladado a un centro médico para su atención, lo cual provocó que el árbitro lo expulsara de inmediato.

El futbolista fue expulsado de inmediato tras la violenta acción. ( Habieb Selow/X)

Consecuencias inmediatas dentro y fuera del campo

Horas después del partido, se le impuso una sanción de por vida al mediocampista, además de una multa económica cercana a los 27.800 dólares (más de 13 millones de colones), una de las penalizaciones más severas registradas en el fútbol profesional.

Akibat tendangannya yg gada akhlak Hilmi Gymnastiar pemain PS Putra Jaya Pasuruan di pecat dari klub dan dibannbed seumur hidup kgak boleh lagi bermain di liga nasional, mungkin tarkam pun jg udah kgak boleh.. pic.twitter.com/BnZyUIlhz4 — Habieb Selow (@WagimanDeep212_) January 9, 2026

El club rescindió el contrato del jugador

Tras el incidente, el PS Putrajaya emitió una disculpa pública dirigida al equipo rival y anunció la rescisión inmediata del contrato de Gimnastiar, desligándose por completo del jugador.

El episodio ha generado debate sobre la disciplina en el fútbol y la necesidad de sanciones ejemplares para proteger a los jugadores dentro del terreno de juego.