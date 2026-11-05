San Carlos sigue en pie de lucha y ya alcanzó a Saprissa en la tabla de posiciones

Raúl Vidal fue la figura de San Carlos y celebró a lo grande su anotación ante Puntarenas FC. (Prensa San carlos/Cortesía)

San Carlos derrotó 1-0 a Puntarenas FC este miércoles en el estadio Lito Pérez, un resultado que lo mantiene en pie de lucha para ganar un lugar en las semifinales del Apertura 2026.

Los norteños triunfaron con un tanto de cabeza de Raúl Vidal a los 28 minutos, un gol de mucha importancia para el cuadro norteño por lo que se juegan en la tabla.

El tanto le permitió llegar de forma momentánea al cuarto lugar con 25 puntos, superando por dos unidades a Alajuelense, el cual inmediatamente jugaba contra Escorpiones y con un triunfo recuperaba su lugar.

Llamaba la atención que, con el triunfo, los toros igualaron en puntos al Saprissa, pero con un partido más, mientras que el Monstruo espera este jueves para jugar ante el Herediano a las 8 p.m.

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Los tibaseños se mantienen arriba por una mejor diferencia de goles; sin embargo, hay que recordar que los sancarleños tienen una desventaja adicional, dado que tienen un asterisco en la tabla que los pondrá a perder en cualquier empate a puntos.

En el juego en la olla mágica, San Carlos fue mejor: fue el que más buscó el triunfo desde el inicio del encuentro, tuvo las mejores opciones y, a ratos, el marcador dio la impresión de que pudo ser mayor.

Raúl Vidal anotó de cabeza el único gol de San Carlos. (San Carlos/Cortesía)

A los diez minutos tuvo un alegronazo de burro cuando se pitó un penal a su favor; sin embargo, el VAR lo anuló al considerar que un toque contra Vidal al entrar en el área no era para penal.

A los 28, Kenneth Cerdas tiró un centro al corazón del área, donde apareció el mexicano para poner la cabeza y marcar el único tanto.

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Los chuchequeros tuvieron una ocasión inmejorable para empatar cuando durante el tiempo de reposición del primer tiempo Doryan Rodríguez falló un penal con un mal remate muy esquineado a la derecha del meta José David Vega.

El Puerto la pulseó al final, tuvo un par de opciones, pero no le alcanzó para conseguir al menos un punto en un torneo que ya luce con muy pocas oportunidades.