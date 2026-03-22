San Carlos vs Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este domingo?

San Carlos recibirá al Deportivo Saprissa este domingo, en el cierre de la jornada 13 del torneo de Clausura 2026.

Este encuentro será clave en las aspiraciones de ambos conjuntos. En las últimas semanas, los resultados no han favorecido a los norteños, luego de caer ante Alajuelense y Sporting, y de ahí la necesidad de dejarse los tres puntos, si desean aspirar a clasificar.

Por otro lado, una victoria de la S le ayudaría a acercarse al primer lugar y así generarles presión al Herediano y al Cartaginés, clubes que están en el primero y el segundo lugar, respectivamente.

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El juego entre San Carlos y Saprissa, será a las 6 p.m. en el estadio Carlos Ugalde. Foto: prensa SC. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Hora del encuentro

El encuentro dará inicio a las 6 de la tarde y únicamente se podrá ver por la pantalla de Tigo Sports, canal que posee los derechos de transmisión del cuadro norteño.

El encuentro se realizará en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

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