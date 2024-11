Santiago Van der Putten: La promesa del fútbol que Saprissa dejó ir y hoy brilla en Alajuelense

Santiago Van der Putten, el joven defensor de 20 años que destaca en Alajuelense tuvo un paso fugaz por Saprissa pero no siguió en ese club por un aspecto que su padre, Robert Van der Putten, considera más circunstancial que otra cosa.

Van der Putten es hoy uno de los talentos más importantes del fútbol nacional, un defensa que le da seguridad al cuadro rojinegro y que podría tener un futuro en Europa.

Santiago Van der Putten festeja un gol con Guillermo Villalobos, y Rashir Parkins, sangre joven en Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

En el torneo nacional, lleva 782 minutos jugados, con un gol y una asistencia. En la Copa Centroamericana lleva tres partidos de titular, con un gol y una asistencia y ha logrado suplir de manera eficiente al canadiense Manjrekar James o a Alexis Gamboa cuando el equipo lo ha necesitado. Hoy en día, muchos creen que debe seguir de titular.

La Teja conversó con Robert Van der Putten, el papá de Santiago para conocer un poco mejor al jugador.

Santiago vive con su mamá Melania Campos y sus hermanos Sofía, de 23 años y Albert de 14. Los padres están divorciados pero mantienen una excelente relación.

Robert nació en Guatemala, de padre nerlandés y madre nicaragüense. Llegó a Costa Rica en 1979, luego de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua y se estableció desde entonces en nuestro país. Los tres hermanos tienen la nacionalidad tica y neerlandesa y la familia lleva con mucha reserva, pero con mucho orgullo, el gran momento que pasa Santiago con Alajuelense.

“Está logrando su sueño, pero la gente no ve que detrás de ese éxito está el trabajo de un muchacho que ha sacrificado su juventud para ser profesional, dejando de lado muchas actividades”, manifestó don Robert.

Agustín Lleida, exgerente deportivo de Alajuelense, supo acercarse a Santiago Van der Putten. (Prensa Alajuelense)

Ya establecidos aquí, los primeros pasos en el fútbol competitivo, Santiago los dio en el equipo Consultants Fútbol.

-¿A quién considera el padrino futbolístico de Santiago?

- Edson Soto ha sido uno de los motores principales para Santiago, es un gran formador, con una gran visión con los niños. Él nos dijo que Santiago tenía un gran futuro, de doce o trece años, a uno le cuesta creer. Aún hoy, le da seguimiento, lo llama para darle alguna idea de qué debe mejorar.

-¿Cómo se toma la familia el crecimiento de Santiago con la Liga?

- Con mucho orgullo, es una recompensa a la disciplina y sacrificio, es quien llega una hora antes, se queda una hora después, no sale en la noche, o sale poco, internamente tiene madurez, tiene inteligencia emocional. La lesión que sufrió con el Betis, que lo tuvo fuera diez meses, le sirvió de crecimiento emocional. Estamos agradecidos con Alajuelense que lo apoyó en los momentos más difíciles.

Santiago van der Putten estuvo pocos meses en Saprissa, sin contrato, pero se fue a Alajuelense. (Jose David Murillo)

- Santiago se ha ganado a la afición también, es un muchacho querido, que lo piden, ¿qué significa eso para ustedes?

-Eso es buenísimo, es un reconocimiento adicional al trabajo que hace, a mi me encanta ver los comentarios, me ponen los nervios de punta. Los errores se van a dar y espero que eso no cambie. Es muy bonito sentir ese cariño hacia un hijo.

- La lesión (ligamento cruzado anterior) fue muy dura y en un momento que estaba a punto de lograr un contrato en Europa, ¿cuánto los desanimó?

- No nos echamos a morir para nada, fue duro, especialmente para Santiago porque estaba a días de aceptar otra opción en España y se perdió. Hubo incertidumbre de si volvería, especialmente por la parte mental porque la medicina es increíble. ‘¿Qué pasa si le da miedo?’, me preguntaba, pero todo pasó.

-¿Por qué cree que Saprissa no se dejó a Santiago?

- Fue algo más circunstancial. Estuvo en Saprissa varios meses sin contrato, luego de estar en el Boavista de Portugal, volvimos y Agustín Lleida supo acercarse, lo buscó, le enseñó el CAR. Allí estaba Bryan Ruiz y se dio todo, me parece que se la pusieron fácil.

En mayo del 2023, Santiago Van der Putten le anotó un gol al Real Madrid, en final de la Copa de Campeones Juvenil de España. (Cortesía)

- Entiendo que Santiago es liguista.

- Una de las cosas más bonitas que Santiago ha escuchado, la oyó de Bryan Ruiz. El capitán le dijo, ‘en el fútbol hay que cuidarse con los colores’. El corazón de él es liguista pero creció del lado de la mamá, y allí todos son saprissistas. Pero está en el pasado.

-¿Cómo asumen la fama?

- Eso no lo conversamos a fondo. Sale en medios, se habla de él, de repente le piden una foto pero sigue siendo mi hijo. La única lección que le decimos es que mantenga los pies en la tierra y que sea agradecido con la gente, que tenga humildad.

-¿Cuál es el consejo que usted como papá le da a Santiago?

-Que disfrute lo que hace, cuando salga a jugar que sea feliz y responsable porque tiene una obligación con su compañeros y con la afición de dar lo mejor que tiene.

-¿Hubo algún familiar que haya jugado a nivel profesional antes?

- Santiago es el primero, algunos familiares quieren tomar crédito pero es el primero a este nivel.

Con apenas 20 años, Santiago Van der Putten no solo brilla en Alajuelense, sino que promete ser una figura clave en el fútbol costarricense. Su familia, que lo ha acompañado en cada paso, confía en que su esfuerzo y disciplina lo llevarán pronto a conquistar el fútbol europeo.