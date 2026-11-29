La chema del Joker está bella, bella. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Saprissa resolvió las dudas este sábado y presentó su nueva camiseta, una edición especial alusiva al Joker, el icónico y más reconocido enemigo de Batman.

Los morados presentaron la indumentaria que estrenarán en el cierre de la jornada regular, en casa ante Inter San Carlos, como uno de los atractivos del juego.

Minutos antes de empezar el partido, en la pantalla y el marcador electrónico de la Cueva salieron imágenes del Joker, se escuchaba su icónica risa y la risa Hahahaha escrita a lo largo de ella.

Saprissa presentó su tercer uniforme alusivo al Joker, personaje de Batman. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

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La nueva chema es parte de los derechos que los tibaseños obtuvieron de parte de DC Comics, parte de DC Entertainment, empresa dueña de Batman y otros superhéroes de esa compañía.

“Esta camiseta es parte de nuestra licencia de 2 años con Warner Bros, que inició el año pasado con el uniforme alternativo más vendido en la historia y que la misma compañía premió como “Mejor Desarrollo de Experiencia”.

“Desde entonces hemos lanzado una serie de artículos y colecciones casuales, las cuales también continuarán después de esta camiseta”, explicó Karol Quesada, Gerenta de Mercadeo del Deportivo Saprissa.

La camiseta es morada con ribetes verdes y negros, los colores típicos del personaje que se complementaron bien con los del Monstruo.

“Uno de los detalles más distintivos del uniforme está presente en el escudo del club, el logotipo del fabricante y las risas ubicadas sobre la insignia de Batman. Estos elementos están elaborados con un material especial de Kappa que se carga con la luz y permite que brillen en la oscuridad”, informaron los morados en un comunicado de prensa.

Batman y El Joker no son tan diferentes… 🦇



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Pese a que la camiseta se dio a conocer apenas esta noche, ya hay más de mil camisetas vendidas en preventa, las cual los fanáticos morados la apartaron sin siquiera a verlo visto antes.

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Saprissa presentó su tercer uniforme alusivo al Joker, personaje de Batman. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

La camiseta en su versión adultos tiene un costo de ₡52.990, mientras que la de niños ₡26.990.

“El tercer uniforme ya se encuentra disponible en saprissa.com. Además, a partir de este domingo estará a la venta en las tiendas oficiales del club ubicadas en Lincoln Plaza, Mall Multicentro, Multiplaza y el estadio Ricardo Saprissa.

“Nuestro club recomienda a los aficionados llegar temprano a los distintos puntos de venta, debido a las filas que habitualmente se presentan durante este tipo de lanzamiento”, finalizaron.