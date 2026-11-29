Hernán Medford se juega el primer lugar este sábado con el Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Saprissa e Inter San Carlos se medirán este sábado a las 7 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás, para disputar el cierre de la fase regular con la jornada 18 del Torneo de Apertura 2026, encuentro que es vital para los morados.

Los tibaseños buscan un triunfo que les asegure cerrar en el primer lugar la etapa inicial, lo que les dará grandes ventajas en la próxima ronda del certamen.

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Al quedar como líderes, los morados tendrán asegurado jugar una gran final, pero si ganaran la final de la segunda fase, amarrían de una vez el título.

Hernán Medford salió con lo mejor que tiene en este momento para ir por el liderato y así lo dejó ver en su once.

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Saprissa saldrá con Abraham Madriz; Joseph Mora, Gerald Taylor, Kendall Waston, Mathías Elizondo, Mariano Torres, Fidel Escobar, Andrey Soto, Luis Paradela, Gerson Torres y Newton Williams.

Jorkaeff Azofeifa quedó fuera del once al tener cuatro tarjetas amarllas y con una más, podría perderse el inicio de las semifinales.

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