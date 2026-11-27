El aficionado del Saprissa está muy a la expectativa por el lanzamiento del tercer uniforme este sábado, que será inspirado una vez más en un personaje del universo de los superhéroes, como el año pasado se hizo con Batman.

Ante esto, muchos se preguntan cómo ha hecho el club morado para lograr las licencias y así tener la indumentaria del héroe de Gotham, que ha sido un auténtico éxito para la institución, siendo de los terceros uniformes de Saprissa el más vendido.

Saprissa presentará su nueva camisa este sábado. (Cuenta X de Saprissa/Cuenta X de Saprissa)

El encargado de prensa del Monstruo, Patricio Altamirano, conversó con La Teja para contarnos qué hay detrás de esta alianza entre la S y Warner para sacar semejantes joyitas.

“Nosotros trabajamos con Kappa, entonces por ahí gracias a nuestro partner AR Holding nace la coordinación y el contacto directo con Warner. Teníamos la idea de contar con algún personaje, incluso aquí hay compañeros que son seguidores de Batman, y un día surgió la idea y quisimos explorar esta opción y AR Holdings nos ayudó muchísimo. Logramos el contacto y estuvieron felices de entrar a esto y ellos explorar cómo les iba con un personaje y el club”, explicó Altamirano, quien además recordó que la S ganó una mención especial de Warner por la chema del año pasado.

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¿Qué puede esperar el morado de la nueva indumentaria?

La expectativa con la nueva camiseta que tendría al Joker, antagonista del murciélago, es muy alta. Por eso Altamirano reveló qué puede esperar el hincha de esta nueva elástica de los tibaseños.

El Joker es el antagonista principal de Batman. (Saprissa/Saprissa)

“El hecho de tener que superarnos cada día y con cada uniforme nos obliga a levantar nuestra vara. A nivel de diseño de uniforme hemos hecho algo que ningún otro equipo ha hecho a nivel nacional y eso es muy importante para nosotros.

“Esta colaboración es parte de la alianza con Warner, y la anunciamos con la de Batman, siendo el único equipo a nivel mundial que ha usado un personaje de cómic y ahora vamos con otro personaje de la misma saga”, explicó.

El encargado de prensa saprissista fue claro al mencionar que el uniforme que traen es de primera calidad y distinto a otros.

“Estamos contentos y orgullosos y la afición puede esperar un uniforme de primer nivel, diferente, con detalles que son diferentes a los que otros uniformes no tienen”, añadió.

El impacto internacional

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En Saprissa, las anteriores Batichemas fueron un auténtico impacto, no solo en el país, sino también fuera de nuestras fronteras.

“El de Batman fue el más vendido de la historia de los terceros uniformes de Saprissa. Eso indica la repercusión que tuvo esta camiseta y, a nivel internacional, es porque al final somos el único equipo en el mundo y en la historia que ha usado al personaje de un cómic oficial, ya que hay otros clubes que han hecho diferentes aspectos de personajes, pero no algo directo, pues hay licencias. Entonces, nosotros tenemos una expectativa alta con el que viene”, indicó.

Patricio cuenta que cuando presentaron las camisas de Batman, este nuevo protagonista fue muy solicitado para que se inspiraran en él para el futuro.

Los morados sacaron dos uniformes del murciélago en el 2025. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Cuando presentamos a Batman, la gente nos mencionó al personaje que viene, y nosotros escuchamos a nuestra afición y sacamos conclusiones de que está bonito contar una historia, ya que eso es lo que queremos detrás de cada camisa; no queremos sacar solo un uniforme, sino una historia y que haya un objetivo, así que la idea es que tenga un impacto mayor”, respondió.

Media hora antes del partido se hará la dinámica

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Altamirano detalló cómo será el proceso de la revelación de la camisa, que el equipo estrenará ante el Inter San Carlos y que se podrá comprar en el estadio este sábado así como en las tiendas oficiales del club a partir del domingo por un valor de 52.900 colones.

“Toda la dinámica previa va a estar relacionada con el uniforme; la idea es que la gente ya esté a las 6:30 en las graderías, ya que habrá varias intervenciones del personaje, sin poder adelantar mucho. En la última media hora se revelará el uniforme”, apuntó.

La camiseta anterior de Batman fue negra y la otra blanca. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Patricio contó que se habían vendido más de mil camisas en preventa, algo que nunca habían logrado sin que la gente la hubiera visto.

Para terminar, Altamirano dio un pequeño adelanto de la camisa, lo que lo hace inclinarse por esta nueva con respecto a la del murciélago.

“Me gusta esta más, ya que tiene un detalle que no ha tenido ninguna otra camiseta, que se ve bajo algunas circunstancias, por el color también y la mezcla que tiene, que es muy disruptiva, diferente a lo que hemos venido haciendo; es de un color muy bonito”, concluyó.