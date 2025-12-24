Saprissa cerró un jugoso negocio a pocos días de que finalice el 2025

El Deportivo Saprissa concretó un jugoso negocio, a pocos días de cerrar el 2025, ya que uno de sus jugadores volverá a jugar en el extranjero.
Se trata del delantero Warren Madrigal, quien jugará en la MLS de Estados Unidos y será futbolista del Nashville SC, club en donde también sumaron minutos los ticos Randall Leal y Giancarlo González.
Según trascendió en las últimas horas, el jugador firmó por cuatro años con el equipo norteamericano. Warren tenía contrato con la S hasta mediados del próximo año, por lo que Saprissa recibirá dinero por la transacción del atacante.
LEA MÁS: En el Deportivo Saprissa empiezan a sonar cambios tras perder el campeonato nacional
Warren Madrigal y su experiencia como legionario
A inicios de agosto del año pasado, Warren dio el salto al extranjero y se convirtió en jugador del Valencia Mestalla de España.
El muchacho llegó cedido por una temporada, con opción de compra; pero una lesión que sufrió el jugador en la Copa Oro 2025 impidió que siguiera en el club.
LEA MÁS: Saprissa estaría haciendo un trueque con otro equipo que desde ahora enoja a la afición
Warren regresó a Saprissa para el torneo de Apertura 2025, pero no tuvo una participación destacada.