Saprissa cerró un jugoso negocio a pocos días de que finalice el 2025

El Deportivo Saprissa cerró un buen negocio, a pocos días de que termine el 2025

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa concretó un jugoso negocio, a pocos días de cerrar el 2025, ya que uno de sus jugadores volverá a jugar en el extranjero.

Se trata del delantero Warren Madrigal, quien jugará en la MLS de Estados Unidos y será futbolista del Nashville SC, club en donde también sumaron minutos los ticos Randall Leal y Giancarlo González.

Según trascendió en las últimas horas, el jugador firmó por cuatro años con el equipo norteamericano. Warren tenía contrato con la S hasta mediados del próximo año, por lo que Saprissa recibirá dinero por la transacción del atacante.

Warren Madrigal, delantero del Saprissa ya está entrenando con el primer equipo morado. Fotos tomada de X Saprissa.
Warren Madrigal volverá al extranjero a inicios del 2026. Fotos tomada de X Saprissa. (Fotos tomada de X Saprissa./Fotos tomada de X Saprissa.)

Warren Madrigal y su experiencia como legionario

A inicios de agosto del año pasado, Warren dio el salto al extranjero y se convirtió en jugador del Valencia Mestalla de España.

El muchacho llegó cedido por una temporada, con opción de compra; pero una lesión que sufrió el jugador en la Copa Oro 2025 impidió que siguiera en el club.

Warren regresó a Saprissa para el torneo de Apertura 2025, pero no tuvo una participación destacada.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

