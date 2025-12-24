Deportes

Saprissa comienza la limpia y oficializa la salida de Yoserth Hernández

El Deportivo Saprissa comenzó con los cambios en su planilla, luego de no obtener el título del torneo de Apertura 2025

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa comenzó con los cambios en su planilla, luego de no obtener el título del torneo de Apertura 2025.

Este miércoles, en la víspera de Navidad, el cuadro morado le dio las gracias a uno de los jugadores que tuvo a préstamo en los últimos meses.

Se trata del volante Yoserth Hernández, quien no continuará con el cuadro morado.

Yoserth Hernandez fue cedido por Saprissa a Sporting por un ano
Yoserth Hernández no seguirá en el Saprissa. Foto: archivo. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

El futuro de Yoserth Hernández

Hernández estuvo a préstamo con el Sporting FC, para el torneo recién finalizado, pero quedó fuera del equipo albinegro cuando terminó el campeonato.

Hace unos días trascendió que podría ser jugador del Municipal Liberia.

