Saprissa comienza la limpia y oficializa la salida de Yoserth Hernández

El Deportivo Saprissa comenzó con los cambios en su planilla, luego de no obtener el título del torneo de Apertura 2025.

LEA MÁS: Saprissa cerró un jugoso negocio a pocos días de que finalice el 2025

Este miércoles, en la víspera de Navidad, el cuadro morado le dio las gracias a uno de los jugadores que tuvo a préstamo en los últimos meses.

Se trata del volante Yoserth Hernández, quien no continuará con el cuadro morado.

Yoserth Hernández no seguirá en el Saprissa. Foto: archivo. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

El futuro de Yoserth Hernández

Hernández estuvo a préstamo con el Sporting FC, para el torneo recién finalizado, pero quedó fuera del equipo albinegro cuando terminó el campeonato.

Hace unos días trascendió que podría ser jugador del Municipal Liberia.

LEA MÁS: Dos exentrenadores del Saprissa figuran como candidatos para director de Selecciones Nacionales