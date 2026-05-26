Saprissa confirmó una nueva salida y de una vez reveló el destino del futbolista

Saprissa sigue realizando ajustes en su plantilla para el próximo torneo y este martes confirmó la salida del joven mediocampista Kenneth González, quien jugará a préstamo con Pérez Zeledón.

La información fue revelada por Erick Lonis durante una conferencia de prensa en la que habló sobre los movimientos que analiza el club y la situación de varios futbolistas del plantel morado.

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“Creo que podemos anunciar lo de Kenneth González, va a préstamo a Pérez Zeledón, es muy buen jugador, creemos en el equipo técnico que él tiene que jugar más partidos en primera división y nos gusta porque Pérez Zeledón ha mostrado un interés en él desde hace un año, por lo que va a estar con ellos este torneo”, comentó Lonis.

Kenneth González jugará en condición de préstamo con Pérez Zeledón. (DS /DS)

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Buscan que tenga más minutos

El jugador fue formado en las divisiones menores del club y es considerado una buena ficha de la institución.

Además, Lonnis explicó que la dirigencia ha recibido otras propuestas relacionadas con préstamos y posibles ventas de jugadores, aunque prefirió no revelar nombres ni detalles sobre futuras negociaciones.