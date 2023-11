Saprissa contrató a Yoserth Hernández con una condición especial, revela Puntarenas FC

El Puntarenas FC reveló este jueves en un comunicado de prensa las condiciones en que el Deportivo Saprissa contrató al volante creativo Yoserth Hernández.

Yoserth Hernández jugará con Saprissa el próximo torneo.

El comunicado, bastante extenso, revela además, los desacuerdos que hubo con el anterior entrenador Diego “Barbie” Vázquez y hasta se refirieron a las salidas de Anthony Hernández a Alajuelense y Kliver Gómez a Saprissa.

“Con respecto a la salida de algunos jugadores del equipo, es importante mencionar que uno de los principales objetivos de nuestro proyecto es ser una herramienta para que los jóvenes de nuestra provincia encuentren, por medio del fútbol, una opción de crecimiento personal y puedan mejorar su futuro y el de sus familias. Ejemplo de esta convicción fueron las salidas de Kliver Gómez y Anthony Hernández”, dice el texto.

“El caso de Yoserth Hernández, quien desde hace aproximadamente diez meses pidió su salida, considerando que con 28 años se limitaba sus posibilidades de llegar a otros clubes. Incluso, meses atrás recibimos ofertas bastante importantes, pretensiones a las cuales nos negamos en reiteradas ocasiones, pese incluso a que durante el presente torneo solo jugó 189 minutos producto de la lesión que le afectó a lo largo del Apertura 2023″.

“La decisión de no alinearlo en estos dos últimos partidos obedeció a que se le realizaron pruebas médicas que evidencian la existencia de una lesión muscular con riesgo de convertirse en algo grave en caso de jugar o entrenar al 100%, a lo cual el jugador estuvo de acuerdo y enterado”, dice el comunicado.

En ese aspecto, se especuló que a Hernández no lo habían convocado a los partidos como represalia por firmar con Saprissa.

“Puntarenas necesita un equipo con identidad, jugadores que amen la camiseta, que sientan orgullo al vestirse de naranja y salir al campo a defender esos colores. No se vale que haya jugadores que no sientan la camiseta, que no se cuiden adecuadamente o que se les vea en actividades extra-cancha antes de un partido”.

“Por eso ya empezamos a ordenar la casa, no solo estamos enfocados en reforzarnos para el próximo torneo, sino que tampoco vamos a mantener en planilla a jugadores que no hayan demostrado respeto por esta institución”.