¡Saprissa está que arde! Jeaustin Campos no manda pedradas por redes... ¡Va directo!

Saprissa volvió a perder como visitante, esta vez en el Carlos Ugalde. (Jose Cordero)

Mientras los jugadores de Saprissa mandan indirectas por redes sociales, el técnico morado, Jeaustin Campos no se anduvo por la ramas y fue muy directo.

Luego de la derrota en San Carlos 2-1 en el Carlos Ugalde, Campos habló largo y tendido y aunque primero dijo que en Saprissa no pasa nada, ya con la conversación caliente soltó la lengua.

“Dejémonos de historias, yo no tengo problemas con nadie. Ese es otro problema, por qué inventan y hablan, yo no he tenido problemas con nadie. Decían que tenía problemas con Kevin Chamorro y ahora todo el mundo quitándolo para poner a otro y yo lo defendí, pero me dicen argollero. Estoy tranquilo y asumo, soy responsable de esto”, dijo Jeaustin.

Pero inmediatamente contestó a las indirectas que mandó el fin de semana Christian Bolaños y Marvin Angulo y les dijo que está bien que se molesten porque no juegan, pero que si quieren están en condiciones para ser titulares que lo demuestren en la cancha. ¿Así o más directo?

“Se lo dije a Paté Centeno hace 15 años, cuando se enojó por que él no jugaba, que bien que se enojen (...) pero que lo demuestren en la cancha, acá no es que se me antoja jugar o poner a este o el otro, aquí hay un GPS que te da los kilómetros recorridos, que te da la intensidad, los metros de sprint (piques), aquí hay un análisis de video que te dice cuáles duelos ganaron, balones perdidos, balones recuperados, hay un analista de videos, hay un nutricionista, hay exámenes nutricionales también, o sea, no es que a mí se me antoje, también hay parámetros que a uno lo hacen ser menos emotivo y más racional para tomar las decisiones”, explicó Campos.

En dos platos, Angulo y Bolaños no juegan porque no rinden como él espera, u otros jugadores rinden más, así de sencillo.

En el papel es un equipazo, pero en la cancha ni fu ni fa. (Jose Cordero)

De esta forma Jeaustin respondió a la lluvia de pedradas que le lanzaron el fin de semana y por lo visto le cayeron toditas.

El sábado en la noche, luego del empate ante Cartaginés en la Cueva, Bolaños tiró en redes sociales. Primero compartió una historia de un aficionado, como muestra que aprueba y comparte la opinión del fiebre.

La historia del aficionado que decía lo siguiente: “la institución y sobre todo el saprissismo no puede ser tan injusto con jugadores que lo han dado todo por este equipo. Que a diferencia de otros que se han ido a otras instituciones para luego volver. Yo sí tengo memoria, ánimo cracks, ustedes no tienen que demostrarle nada a nadie” y acompañó lo escrito con una foto de Angulo, Bolaños y Ariel Rodríguez, quien tampoco fue convocado este sábado.

Y para hacerla redonda la tarde del domingo, Bolaños escribió en una historia de Instagram: “Escuché por ahí, que el fútbol cuida al que le dedica mucho tiempo y respeto”.

Angulo también tiró en redes.

“Aprendí que lo que me molesta, se evita y que donde la ignorancia habla la inteligencia calla. #vamosmorados”, escribió Marvin en su cuenta de Instagram, acompañando el texto de una foto suya en el camerino del Saprissa.

Después vio que metió las patas y trató de limpiar el barreal que hizo.

“Quiero aclarar que mi comentario del día de ayer es en relación a afirmaciones de personas externas al la institución, sobre mi apoyo al grupo en estos momentos”.

“Mi compromiso con el equipo y mis compañeros está intacto y como lo he demostrado en los últimos 9 años mi apoyo a la institución no va en función de mi participación en los juegos”.

Nada de camas

Saprissa se armó un equipazo, así se veía en el papel, pero nada que arranca, solo suma una victoria en cinco partidos y después de tanta tiradera, más de uno piensa que los jugadores le están montando la cama al técnico para que lo despidan.

Kendall Waston aclaró que no están en contra de Campos. En declaraciones a Anthony Porras de Radio Columbia, Waston habló de lo que sucede con el plantel.

“La verdad que la relación con el técnico está bien y en la mínima ya se rumora diferentes cosas y se empieza a mal interpretar ciertos mensajes, pero nadie le está haciendo la cama al entrenador”, dijo Kendall, quien agregó: “Este grupo no ha sido así con los técnicos pasados ni con este y ni creo que lo va a hacer en el futuro, no nos acostumbramos a echar entrenadores. Tratamos de hacer lo mejor porque somos los primeros afectados, queremos ganar y ser campeones, porque también se está jugando el contrato de cada jugador”, expresó el “Gigante” saprissista.

Y mientras todo esto pasaba, Wálter Cortés, uno de los más criticados en Saprissa y quien también salió de la titularidad, mandó una indirecta en redes sociales.

“El trabajo en silencio es el mejor que existe”, escribió en una historia de Instagram acompañado de los emoticones de silencio.