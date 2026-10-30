Saprissa hizo un anuncio que prometía alegrar a su afición, pero terminó provocando críticas

El Deportivo Saprissa recibirá a Liga Deportiva Alajuelense este domingo en una nueva edición del Clásico Nacional. (chatgpt/Chatgpt)

El Deportivo Saprissa compartió este viernes un anuncio que esperaba generar entusiasmo entre sus aficionados, pero la reacción de muchos seguidores terminó siendo muy diferente.

El equipo tibaseño informó que ya está disponible la preventa de su tercer uniforme del 2026, una camiseta negra que presentó con un mensaje bastante llamativo, que se ve que seguirá la línea de personajes de historietas como pasó el año anterior con Batman.

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“No es un héroe, ni un imitador barato. Viene a darnos el empujón final que necesitamos, porque si hay un momento para que nos volvamos locos es este diciembre 2026”, escribió el club en sus redes sociales.

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La publicación también incluyó el enlace para adquirir la camiseta en preventa, por medio de su tienda en línea.

Saprissa y Alajuelense protagonizarán el Clásico Nacional este domingo 1.° de noviembre. (sapri/captura)

Aficionados de Saprissa no se guardaron las críticas

Aunque el lanzamiento de una nueva camiseta suele ser motivo de ilusión para los seguidores, esta vez varios internautas aprovecharon la publicación para expresar su molestia por el momento deportivo que atraviesa el equipo.

Algunos consideraron que la dirigencia debería concentrarse primero en fortalecer la planilla y conseguir mejores resultados antes de promover nuevos productos.

“Lo normal, equipo en la calle, saquemos un uniforme para que se les olvide lo de la cancha (lo que importa)”,“Excelente momento para anunciar un tercer uniforme, con el equipo en la miseria y pasando vergüenzas nacionales e internacionales”.

Las críticas también estuvieron dirigidas al rendimiento de los jugadores. “Primero armen un equipo competitivo y jugadores de verdad, que no les pese esa camisa”, expresó otro internauta.

Entre los comentarios también aparecieron mensajes como “Primero ganen el domingo y luego hablamos”, “Pónganse a jugar mejor” y “Con el equipo en la calle y se ponen a vender camisas”.

Recordemos que el Clásico Nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se disputará este domingo 1 de noviembre, en el cierre de la jornada, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá a las 4 p.m.