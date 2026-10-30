Clásico entre Saprissa y Alajuelense será dirigido por árbitro que ya tuvo polémicas en el pasado

Pablo Camacho dirigirá el clásico de este domingo. (Jose Cordero)

La Comisión de Arbitraje confirmó este viernes la designación de Pablo Camacho como el árbitro central para dirigir el clásico del domingo entre Saprissa y Alajuelense en Tibás.

El réferi será acompañado por Luis Granados y William Chow como asistentes, William Mattus como cuatro árbitro, mientras que en el VAR están Steven Madrigal y Octavio Jara.

LEA MÁS: Alajuelense y Cartaginés ya conocen las fechas y sedes para la final de la Copa Centroamericana

El silbatero ya ha aparecido en algunos clásicos, sin embargo uno de los que más se recuerda fue un polémico 2-2 del 20 de abril del 2024 en el que dos analistas arbitrales coincidieron en que cometió diversos errores.

Según los analistas Henry Bejarano y Ramón Luis Méndez, que en paz descanse, en aquel entonces, Camacho no pitó un penal a favor de Alajuelense por un empujón a Johan Venegas y le perdonó una tarjeta roja a Javon East y a Joseph Mora.

LEA MÁS: Óscar Ramírez destacó lo que Alajuelense tiene y que otros equipos grandes no

Aquel fue su primer clásico, el cual según los analistas no lo pasó con buena nota.

Luego, el 2 de noviembre del 2024 tuvo otro clásico en el que el Monstruo ganó 3-0 y se le criticó por perdonarle una roja a Creichel Pérez, Bejarano lo criticó por ser un árbitro muy permisivo y dejar pasar muchas faltas.

LEA MÁS: Periodistas destapan la estrategia detrás de los arranques de Hernán Medford en conferencias

Camacho irá de nuevo a examen en el partido más bravo del fútbol nacional.