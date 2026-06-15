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Saprissa inició su pretemporada, esto harán la primera semana

Este lunes Saprissa inició su pretemporada de cara al segundo semestre del 2026

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Por Eduardo Rodríguez

El Deportivo Saprissa inició su pretemporada este lunes, luego de que el pasado 16 de mayo acabara perdiendo la final ante Herediano.

El preparador físico del primer equipo, Erick Sánchez, habló acerca del regreso del club tras el periodo de las vacaciones.

Herediano vs. Saprissa
Saprissa inició la pretemporada este lunes (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es importante todo proceso de entrenamiento con valoraciones y mediciones después de un periodo de descanso, donde probablemente hayan dejado el entrenamiento y así podemos tener datos para tomar decisiones para la pretemporada”, explicó.

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“La primera semana es de readaptación por las vacaciones, es llevarlo poco a poco y hacer evaluaciones con entreno ligero y que se acostumbren para tener exigencia física y luego cargar un poco más”, agregó.

“Vamos a tener un proceso de pretemporada de seis semanas que va entre días de carga, alta carga, fogueos, días de descanso para que nos permita llegar muy bien a la primera fecha del campeonato y luego ya darle el mantenimiento en semanas de campeonato si es que hay o no juegos entre semana”, añadió Erick Sánchez.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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