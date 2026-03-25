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Saprissa juega este miércoles un trascendental partido en plena fecha FIFA, ¿dónde verlo y a que hora?

Saprissa tiene un importante partido la noche de este miércoles

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Por Eduardo Rodríguez

El Deportivo Saprissa juega este miércoles, pese a estar en fecha FIFA, ante Liberia por el torneo de Copa. El duelo es a las 8 de la noche en el estadio Edgardo Baltodano.

Los morados disputarán el juego de ida de dicho certamen en el que vienen de eliminar a Carmelita, mientras que los guanacastecos hicieron lo suyo dejando en el camino al vigente bicampeón de Copa, Liga Deportiva Alajuelense.

Liberia vs. Saprissa
Liberia recibe a Saprissa por la ida de las semifinales del torneo de Copa. (pre/Prensa Saprissa)

El encuentro se podrá ver en FUTV y es una serie de dos partidos, siendo el primero esta noche y el domingo el de vuelta, que se jugará en la Cueva.

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Sporting y Puntarenas jugaron este martes el primer duelo de la otra semifinal y acabó en empate a uno en el nuevo estadio de Puente Piedra, en Grecia.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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