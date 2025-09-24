¿Saprissa o Alajuelense? Ya hay un veredicto sobre el equipo que tiene mayor afición

El Deportivo Saprissa es el club que cuenta con más aficionados en el Área Metropolitana, según un estudio de la UCR. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Saprissa o Alajuelense? Un reciente estudio demostró cuál es el equipo de la primera división que cuenta con más aficionados en el país.

El Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense (Plideco), adscrito a la Escuela de Administración de Negocios (EAN) de la Universidad de Costa Rica, hizo una investigación en la que se confirmó que morados y manudos son los clubes que tienen más fiebres en el Área Metropolitana.

El estudio fue liderado por el investigador Francisco Navarro Picado, especialista en mercadeo deportivo y, según la encuesta, el Deportivo Saprissa continúa siendo el club con más seguidores, con un 36,4 % del total, seguido por la Liga Deportiva Alajuelense, con un 29,1%.

“En tercer lugar aparece la opción “ningún equipo” con un 18,9%. Más atrás se ubican el Club Sport Herediano (7,3%) y el Club Sport Cartaginés (7,0%).

“Al eliminar a las personas que dijeron no tener simpatía por ningún club, la ventaja de Saprissa se amplía hasta el 44,9%, mientras que Alajuelense suma 35,9%, Herediano 9,0 % y Cartaginés 8,7%”, cita un comunicado de la UCR

Saprissa y Alajuelense con más aficionados comprometidos

El análisis, además, mostró que que Saprissa y Alajuelense son los clubes con mayor proporción de hinchas con vínculo “alto” (alrededor del 43 % en ambos casos).

Alajuelense es otro de los clubes con más seguidores en el GAM. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Herediano y Cartaginés concentran la mayor parte de su hinchada en el nivel “medio” (55,6 % en los dos casos).

Los bicampeones nacionales registra la menor proporción en el nivel “bajo” (5,6 %), mientras que Cartaginés tiene un porcentaje mayor en ese tramo (16,7 %).

“Esto sugiere dos dinámicas simultáneas: por un lado, los clubes grandes mantienen una franja importante de seguidores fuertemente comprometidos; por otro, los clubes con menor masa de hinchas (como Herediano y Cartaginés) sostienen una base amplia en el compromiso medio”, destacó el estudio.

Para realizar este estudio, se encuestaron 412 personas habitantes de la GAM (203 mujeres, 208 hombres y una persona no binaria), con edades entre los 13 y 85 años. Los encuestados respondieron cuatro preguntas relacionadas con sus deportes favoritos y su nivel de afición por el fútbol nacional.