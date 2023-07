Saprissa quiere a la gran joya de San Carlos, pero los norteños no se la regalarán así como así

Andrey Soto (al centro) despierta interés de parte del Saprissa (JOHN DURAN)

Saprissa sigue en la búsqueda de refuerzos para el Apertura 2023 y otra ficha que quiere es el extremo zurdo de la Asociación Deportiva San Carlos, Andrey Soto.

Gustavo Pérez, gerente general de los norteños, habló con La Teja y confirmó que el Monstruo los contactó y están esperando la oferta, pero ellos están negociando porque no quieren dejar ir al chico así como así, pues consideran que es una joyita de mucha proyección.

Para los Toros del Norte, Andrey es una ficha a la que le podrían sacar mucho provecho, es canterano de su institución, tiene 20 años y ha hecho todo el proceso de selecciones nacionales por lo que si en la S lo quieren tienen que llegarle a la oferta que a ellos los satisfaga, nos contó.

En el torneo anterior, Soto no tuvo mucha regularidad porque se venía recuperando de una lesión que lo tuvo fuera de las canchas casi todo el campeonato, pero en el 2022 sí contó con mucha regularidad.

“Sí, hubo un acercamiento y estamos esperando la oferta para ver si se va a tomar, sí fuimos muy claros, hablé con la gente de Saprissa en el sentido que es una joya nuestra, es un jugador que hemos cuidado mucho y le hemos dado todo el proceso por lo que tiene que ser una oferta buena para que Andrey pueda ir allá”

-¿El muchacho qué dice? ¿Le ilusiona ir al Saprissa y esta oportunidad?

Él es un muchacho muy tranquilo, muy, muy ubicado, por lo que así está tranquilo, sabe que si la propuesta va a salir y es buena para él y para el club y las cosas se dan va ir allá y sino seguirá trabajando, entrenando, está muy, muy metido de lleno en la pretemporada de San Carlos. Tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra.

-Andrey es un jugador de mucha proyección por su proceso, ¿Es la primera vez que un club grande o de afuera lo busca?

Sí, él ha tenido la particularidad que no es fácil en el fútbol de Costa Rica que debutó con 15 años en la primera división (2018 ante Guadalupe FC) y también ha estado en todos los procesos de selecciones menores desde regionales acá en San Carlos, pasó a la sub-15, sub-17, sub-20 y ahorita la sub-23, es un jugador que en el mercado internacional lo tienen muy bien referenciado y es por eso que sí hemos recibido muchas llamadas por él, pasantías para ir a clubes internacionales, México, Europa, que tenía todo listo, pero por una situación personal no pudo ir.

Sabemos que es un muchacho que tiene la oportunidad de salir, por lo que para nosotros aceptar un ofrecimiento acá en Costa Rica tiene que ser una buena oferta de cara a lo que proyectamos para él.

Vladimir Quesada es quien pidió al jugador en el Saprissa. Foto: Rafael Pacheco.

-¿Tienen alguna oferta a nivel internacional en este momento?

No, solamente seguimientos, sabemos que hay clubes que lo siguen, que nos han dicho que lo hacen, Andrey sí necesita, por lo menos, jugar un torneo más acá, bien jugado, bien constante para que pueda ir al fútbol internacional.

-¿Le parece que lo mejor entonces para él es quedarse en San Carlos un torneo más e irse afuera?

Mirá, no le cierro las puertas a ningún club nacional siempre y cuando sea un buen negocio, hoy San Carlos está llegando a lo que visualizamos hace cinco años de ser un equipo exportador y que proyecte jugadores, que sea una plataforma para ellos y se ha logrado, el torneo pasado se vio jugadores que de acá pasaron a Saprissa y Alajuela, a selecciones nacionales, de El Salvador, Cuba, ya estamos en esa etapa, por eso creemos que Andrey jugando un torneo bien jugado podríamos dar ese salto.

-Saprissa tiene la particularidad que en este momento no tiene gerente deportivo ¿Con quién han hecho las negociaciones entonces?

Jejeje, bueno, con personeros de Saprissa que ellos han nombrado, no quiero comprometer a nadie porque no me compete a mí realmente dar esa información. Ellos son una empresa, es un grupo fuerte y con mucha experiencia y lo delegan a las personas correspondientes.

Con el que sí tuve una conversación fue con Vladimir (Quesada) que tenemos una amistad de muchos años y por ahí es hubieron algunos acercamientos.

-¿A Vladimir le gusta el muchacho y sabe lo que puede dar, entonces?

Sí, sí, él ya lo tuvo en divisiones menores, lo conoce bien, por eso es que se da el interés, lo tuvo en selecciones menores y tienen bien referenciado lo que es Andrey.