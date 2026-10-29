Saprissa revela las lesiones de tres figuras que encienden alarmas de cara al clásico ante Alajuelense

Kendall Waston quedó fuera este miércoles por una lesión de rodilla. (Prensa de Luis Angel Firpo/Prensa de Luis Angel Firpo)

Saprissa entró en alerta tras anunciar las lesiones de tres de sus principales figuras, Kendall Waston, Sebastián Acuña y Orlando Sinclair, quienes no pudieron estar presentes este miércoles para enfrentar al Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Más allá de no poder estar en el choque que define un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf 2027, la preocupación se ciñe a si los jugadores podrán estar presentes el domingo para el clásico ante Alajuelense en Tibás.

LEA MÁS: Hernán Medford echó mano a tres de las figuras más criticadas por la afición para enfrentar al Luis Ángel Firpo

Saprissa revela las lesiones de Kendall Waston, Sebastián Acuña y Orlando Sinclair

Los morados contaron en qué consiste la lesión de cada uno: Acuña sufre un esguince de rodilla, Sinclair una lesión muscular y Waston presenta una lesión en su rodilla, sin detallar en cuál.

Por el tipo de lesiones, sin tener mayores detalles de lo ocurrido, la posibilidad de que se pierdan el clásico es latente, pues depende del grado de la lesión o del reposo que necesiten.

LEA MÁS: Hernán Medford repitió una fórmula que ya le pasó factura y aterroriza a los aficionados del Saprissa

Sebastián Padilla también sigue fuera de Saprissa

A los lesionados se les suma Sebastián Padilla; sin embargo, este está fuera de los terrenos de juego desde hace varias semanas, por lo que su ausencia no es novedad tras padecer una tendinopatía de rodilla, es decir, una lesión que afecta al tendón que une la rótula con la tibia.

Arboine se fue lesionado durante el partido ante el Firpo

Para terminarla de hacerla, en el segundo tiempo en el encuentro ante el Firpo, el defensor Pablo Arboine salió lesionado por lo que parece un desgarro a falta de confirmación del club.