Saprissa tuvo que recurrir a la defensa y volantes porque los delanteros no anotan

El técnico morado es otro de los que le sacan el jugo al físico de Waston. John Durán. El técnico morado es otro de los que le sacan el jugo al físico de Waston. John Durán. (JOHN DURAN)

Los delanteros de Saprissa están agarrados con el gol y al técnico morado, Mauricio Wright, no le quedó de otra que tirar arriba al defensor Kendall Waston para buscar anotaciones y le funcionó

El Monstruo comenzó el torneo ganando, goleando y gustando, pero luego del clásico contra Alajuelense, del 28 de agosto, el trabajo de la ofensiva ha quedado debiendo y Wright ha depositado su confianza en jugadores como Kendall Waston para que haga los goles del campeón nacional.

Al igual que el entrenador de la Sele, Luis Fernando Suárez, ante la ausencia de gol, Wright le da pase libre al espigado defensor para que busque los ansiandos goles.

“Están pecando en la parte de definición y como dice el refrán ‘si no las ven entrar a favor, las verán en contra’”. Alejandro Alpízar, exjugador.

En los últimos cuatro encuentros Saprissa ha hecho cuatro goles. El 16 de setiembre Orlando Sinclair hizo el único tanto de la “S” ante Guanacasteca en la Cueva y el domingo contra Santos, la Torre tica hizo doblete y el argentino Mariano Torres anotó el otro tanto morado.

El propio entrenador lo reconoció hace unos días. El arranque del equipo fue muy distinto a la realidad que viven hoy, pues en los primeros juegos, la constante de los saprissistas era sonarse a sus rivales por marcadores como 3-0, como lo hicieron con Santos en la primera fecha o la goleada que le propinaron a Jicaral 4-0.

También hay que recordar el clásico, en donde el Monstruo le anotó a los rojinegros en cuatro ocasiones, pero desde hace rato los delanteros andan con la pólvora mojada.

En cada jornada, el entrenador morado sigue probando, pero los experimentos no le funcionan. Rafael Pacheco. En cada jornada, el entrenador morado sigue probando, pero los experimentos no le funcionan. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué se hicieron?

En lo que llevamos del campeonato, Saprissa ha anotado en 22 ocasiones y ha recibido 16 pepinos.

Sus principales goleadores no son delanteros, hablamos de Jimmy Marín con cuatro tantos y Mariano Torres y Waston con tres.

Más abajito, aparecen los también mediocampistas Michael Barrantes y David Guzmán, con dos golcitos cada uno y ya luego van saliendo a flote los atacantes.

4 goles ha hecho la “S” en los últimos 4 juegos.

Después le siguen sus compañeros Christian Bolaños, quien se desempeña como volante y el defensor Ricardo Blanco, con un tanto cada uno.

De la delantera morada, Sinclair es el que suma más goles, con apenas dos anotaciones. Ariel Rodríguez, David Ramírez y Josimar Pemberton registran únicamente un tanto.

El atacante Daniel Colindres aún no anota. Y otros jugadores que no son delanteros, pero que están acostumbrados a anotar, como Marvin Angulo, tampoco han sumado en el Apertura.

El Samurai lleva un tanto y el 16 de setiembre anterior la "S" reportó que tenía un desgarro. José Cordero. El Samurai lleva un tanto y el 16 de setiembre anterior la "S" reportó que tenía un desgarro. José Cordero. (Jose Cordero)

Desesperación

Para el periodista de Multimedios Diego Obando, el hecho de enviar a Waston al ataque es una muestra de desesperación.

“Siempre he pensado que cuando cualquier técnico manda a Waston al frente, es señal de desesperación. Sinceramente lo conocemos como defensa central y desde el 2009, cuando Jeaustin Campos lo mandaba como centro delantero era una señal de que no tenía hombres para atacar.

“Siento que sigue probando jugadores y ninguno le resulta y así lo ha hecho con Tristan, con Julen y con los centros delanteros”, explicó.

Para el comunicador, lo que pasa actualmente en el club es muy parecido a lo que ocurrió en el certamen pasado, cuando llegaron a los 11 juegos sin ganar.

El volante Jimmy Marín es quien lleva más goles en el Sapri: 4 tantos en lo que llevamos del torneo. Rafael Pacheco. El volante Jimmy Marín es quien lleva más goles en el Sapri: 4 tantos en lo que llevamos del torneo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Para mí el delantero más efectivo de Saprissa es Ariel Rodríguez y más allá de las lesiones me parece muy extraño que no sea titular. Ariel tiene ADN de goleador, Sinclair no tiene la efectividad de Rodríguez y Ramírez sorprendió cuando volvió al equipo.

“Si el equipo no gana contra Pérez Zeledón podría decir que es el inicio de una nueva crisis en el club”, añadió.

El exdelantero Alejandro Alpízar no cree que en el Sapri haya una crisis, sino más bien afirmó que el problema de la delantera morada se traduce en una mala racha en el equipo.

“La falta de gol muestra un poco de preocupación, de desconfianza en el plantel y puede ser que las jugadas se hagan bien, pero no se finalizan de la mejor manera y ahí es cuando los delanteros tienen que poner las barbas en remojo y saber qué es lo que está pasando.

“Siento que si recurren a una figura como Kendall es porque tiene un poderío en ofensiva y posee un arma, que es su físico, y que el equipo la utiliza para lograr definir las jugadas”, destacó el Matador.