Saprissa va tras legionario al que hace rato le lleva ganas

Carlos Barahona regresó al país luego de su paso por el fútbol de Chipre.

El defensor Carlos Barahona regresó a Costa Rica, luego de su paso por Europa, y en los próximos días se sentará a definir su futuro.

El lateral del Apollon Limassol de Chipre volvió al país este miércoles, y afirmó que en los próximos días conversará con la dirigencia del Cartaginés, los dueños de su ficha, para ver qué sigue en su carrera.

“Estoy feliz de ver a mi familia, a mi hijo y quiero aprovechar las vacaciones y disfrutar de este regreso a Costa Rica.

El lateral estuvo en Europa durante un año.

“En lo personal y deportivo me fue muy bien; aprendí mucho; al final, no se dio el tema de la compra. El equipo no ha estado tan bien en lo deportivo y económico, pero me vengo muy contento con el club en el tiempo en que estuve”, afirmó al periodista Estefan Monge, en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.

Carlos confirmó que deberá reunirse con la familia Vargas, pero no sabe si será esta o la próxima semana.

“Quiero disfrutar de mi familia y apenas pueda me sentaré a negociar; he conversado con mi representante, hay una oportunidad en Saprissa, pero también otros equipos afuera y veremos cuál es la mejor opción”, comentó.

¿Cuánto le cambió la vida en Europa?

“Estar un año fuera del país me ayudó mucho, la liga es muy buena, aprendí muchísimo y la mayoría de mis compañeros eran extranjeros”, añadió.

Carlos quiere estar de nuevo en el extranjero, pero a la vez, le gustaría volver a jugar en el país por un motivo muy especial.

“Jugar acá no lo veo mal, estaría cerca de mi familia, me gustaría seguir fuera del país, pero también me gustaría jugar de nuevo en Costa Rica, porque así me verían todas las semanas y podría ser tomado en cuenta para la Selección. Todo lo que es sobre mi futuro me lo tomo muy tranquilo”, destacó.

