Saprissa vs Alajuelense: estos son los precios de las entradas para el primer juego de la fase final

El Deportivo Saprissa ya puso a disposición de su afición las entradas para el juego de ida de la fase final contra Alajuelense

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa sacó a la venta las entradas para el juego de ida de la fase final, que será contra Alajuelense.

El duelo entre morados y rojinegros será este miércoles 17 de diciembre, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Los saprissistas se medirán ante los leones, luego de derrotar a Cartaginés, en las semifinales del Apertura 2025.

19/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Deportivo Saprissa por la jornada 13 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
El encuentro entre Saprissa y Alajuelense será este miércoles, a las 8 p.m. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Los precios de las entradas

Estos son los precios de los boletos. Las entradas se pueden conseguir en saprissa.com

- Sol sur: ¢12.000

- Sol norte: ¢14.000

- Sombra regular: ¢20.000

- Sombra preferencial: ¢23.000

- Platea regular: ¢26.000

- Platea preferencial: ¢30.000

- Palcos: ¢55.000

- Club morado: ¢65.000

La dirigencia saprissista informó que los precios de los tiquetes incluyen cargo por servicio y no aplican en la boletería física el día de partido.

Además, todo niño mayor de 1 año debe presentar su entrada.

