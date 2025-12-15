Saprissa vs Alajuelense: estos son los precios de las entradas para el primer juego de la fase final

El Deportivo Saprissa sacó a la venta las entradas para el juego de ida de la fase final, que será contra Alajuelense.
El duelo entre morados y rojinegros será este miércoles 17 de diciembre, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.
Los saprissistas se medirán ante los leones, luego de derrotar a Cartaginés, en las semifinales del Apertura 2025.
Los precios de las entradas
Estos son los precios de los boletos. Las entradas se pueden conseguir en saprissa.com
- Sol sur: ¢12.000
- Sol norte: ¢14.000
- Sombra regular: ¢20.000
- Sombra preferencial: ¢23.000
- Platea regular: ¢26.000
- Platea preferencial: ¢30.000
- Palcos: ¢55.000
- Club morado: ¢65.000
La dirigencia saprissista informó que los precios de los tiquetes incluyen cargo por servicio y no aplican en la boletería física el día de partido.
Además, todo niño mayor de 1 año debe presentar su entrada.