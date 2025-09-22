EN VIVO

Saprissa vs Pérez Zeledón: ¿a qué hora y por cuál canal ver el juego entre morados y guerreros?

Saprissa y Pérez Zeledón se enfrentarán este lunes, en el cierre de la jornada 10 del torneo de Apertura 2025

Por Yenci Aguilar Arroyo
    Saprissa vs Pérez Zeledón
    Saprissa y Pérez Zeledón se enfrentarán este lunes, a las 8 p.m. John Durán. (JOHN DURAN)

    El Deportivo Saprissa regresa a su casa, el estadio Ricardo Saprissa para cerrar la jornada 10 del Apertura, en el duelo contra Pérez Zeledón.

    La mejenga es clave en las aspiraciones de ambos clubes por seguir avanzando en la tabla. Los generaleños están en el cuarto lugar de la tabla, con 15 puntos y Saprissa se coloca un puesto por debajo, con 14 unidades.

    Una victoria para los saprissistas representan más que los 3 puntos, ya que el próximo domingo deberá recibir al Cartaginés, el equipo que en este momento toca la cima en el campeonato nacional.

    Mientras tanto, los dirigidos por Luis Javier Orozco participarán en el torneo de Copa en esta semana y después enfrentará al Municipal Liberia, que es sublíder, con 18 puntos.

    El encuentro de este lunes será a las 8 p.m. y se podrá ver por la pantalla de FUTV.

    Saprissa arranco con victoria en el campeonato.
    Saprissa está en la quinta posición de la tabla, con 15 puntos. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

    ¿Por qué Saprissa jugará este lunes?

    En realidad no hay una razón especial, recordemos que las televisoras en la mayoría de los casos asignan los horarios de algunos de los encuentros.

    Este es el último juego del torneo local, antes del desarrollo de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, que se jugarán esta semana.

    De acuerdo con información del estadígrafo Martín Soto, Saprissa acumula 17 partidos invicto en el estadio Ricardo Saprissa Aymá frente a Pérez Zeledón.

    Además, desde el 2002, cuando el brasileño Luis Fernández Texeira dirigía a los Guerreros, los sureños no han podido vencer a los morados en el estadio Saprissa.

    En aquel partido, Alberto Pérez y un doblete de Taylor Morales anotaron para los generaleños, mientras que Jorge Ramírez marcó dos veces para los tibaseños.

    Yenci Aguilar Arroyo

