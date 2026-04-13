Saturnino Cardozo demostró el tipo de gente que es por lo que hizo con un niño mexicano aficionado al Saprissa

José Saturnino Cardozo le arruinó a los morados la alegría dentro del terreno de juego con una victoria 1-2 de los liberianos en el Ricardo Saprissa; no obstante, un niño mexicano con camiseta del Monstruo salió con un lindo recuerdo del guaraní.

Niño mexicano se llevó un regalazo del técnico de Liberia (Pantallazo TikTok Felipe Castillo/Pantallazo TikTok Felipe Castillo)

Un video del encargado de prensa de Liberia, Felipe Castillo, muestra cómo el niño, aficionado del Saprissa y que venía desde Cancún, se llevó una camisa del Toluca, club donde brilló el paraguayo, y además una foto de Cardozo con la firma del timonel como regalo.

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@luisfelipecc97 El fútbol tiene estas cosas tan bonitas⚽️ Este niño mexicano llegó al Estadio Ricardo Saprissa con la ilusión de conseguir la firma de José Saturnino Cardozo, servi de intermediario de un momento tan bonito ¡Bendito fútbol! ⚽️ se llevó un gran recuerdo del Diablo Mayor. @QueGolazoMae ♬ sonido original - Felipe Castillo

Tal vez el niño no se llevó un buen recuerdo con el Monstruo dentro del verde, pero con el gesto de Saturnino, el 1-2 de Saprissa pasa a segundo plano.