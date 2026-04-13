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Saturnino Cardozo demostró el tipo de gente que es por lo que hizo con un niño mexicano aficionado al Saprissa

El técnico de Liberia José Saturnino Cardozo dio de qué hablar con su acción

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Por Eduardo Rodríguez

José Saturnino Cardozo le arruinó a los morados la alegría dentro del terreno de juego con una victoria 1-2 de los liberianos en el Ricardo Saprissa; no obstante, un niño mexicano con camiseta del Monstruo salió con un lindo recuerdo del guaraní.

Niño mexicano se llevó un regalazo del técnico de Liberia
Niño mexicano se llevó un regalazo del técnico de Liberia (Pantallazo TikTok Felipe Castillo/Pantallazo TikTok Felipe Castillo)

Un video del encargado de prensa de Liberia, Felipe Castillo, muestra cómo el niño, aficionado del Saprissa y que venía desde Cancún, se llevó una camisa del Toluca, club donde brilló el paraguayo, y además una foto de Cardozo con la firma del timonel como regalo.

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@luisfelipecc97 El fútbol tiene estas cosas tan bonitas⚽️ Este niño mexicano llegó al Estadio Ricardo Saprissa con la ilusión de conseguir la firma de José Saturnino Cardozo, servi de intermediario de un momento tan bonito ¡Bendito fútbol! ⚽️ se llevó un gran recuerdo del Diablo Mayor. @QueGolazoMae ♬ sonido original - Felipe Castillo

Tal vez el niño no se llevó un buen recuerdo con el Monstruo dentro del verde, pero con el gesto de Saturnino, el 1-2 de Saprissa pasa a segundo plano.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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