¿Se desarma el rompecabezas? Amarini Villatoro confirma tres dudas de última hora ante el Vancouver

Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés confirmó que hay tres jugadores con algunas molestias y adelantó que las próximas horas serán determinantes para saber si estarán disponibles para el juego de este miércoles ante el Vancouver Whitecaps, por la Copa de Campeones de Concacaf.

El entrenador brumoso conversó con los medios de comunicación este martes, previo al encuentro con los canadienses.

“En este momento hay dos o tres jugadores con resentimientos y las próximas horas serán determinantes para saber si podrán participar o no. La exigencia del día de mañana (miércoles) es alta, muy alta, y para eso los jugadores deben estar al cien por ciento”, afirmó.

LEA MÁS: Douglas López habla del enemigo silencioso al que deberán enfrentar ante el Vancouver, en Canadá

Amarini Villator, técnico del Cartaginés confirmó que hay jugadores que no podrían estar ante el Vancouver Whitecaps. Foto: William Cordero. (Foto: William Cordero. /Foto: William Cordero.)

El guatemalteco agregó que el ritmo del torneo local pasa factura e hizo un análisis del formato del campeonato nacional.

“Para nadie es un secreto que somos el equipo que más partidos ha disputado; sin embargo, no solo a nosotros, a nivel local, hemos jugado cinco partidos consecutivos y muchos equipos muestran mucho resentimiento.

“Hay que analizar si el formato, las fechas son las más convenientes. Y a pesar de que somos el equipo con más partidos, debemos soportar el trajín de los juegos y por lo mismo no nos podemos quejar; tenemos un plantel amplio y hay que afrontarlo con los jugadores que están, y hacerlo de buena manera”, comentó.

LEA MÁS: Fernán Faerron tiene los días contados con el Cartaginés

Realidad

Villatoro no se anduvo por las ramas y para este partido, que será a las 8 p.m. hora tica, comentó que parte de la clave del éxito es ser realistas.

“La palabra clave es ser realistas, ver a quién enfrentas. El fútbol mundial está lleno de hazañas, pero esas hazañas están llenas de realismo, de saber competir.

El juego entre Vancouver y Cartaginés será el miércoles, a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Eso es clave, este torneo es el más importante para nosotros, en Europa hay un torneo importante, en Sudamérica la Libertadores y debemos enfrentar cada torneo con las armas que se tienen”, señaló.