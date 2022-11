¿Se imagina? Carlos Zorro Hernández, Yherland McDonald y Diego País juntos (Video)

Tres de las personas más polémicas dentro del ámbito deportivo estarán juntas en un programa de televisión que empezará a transmitirse el domingo 6 de noviembre.

Se trata de Carlos el ‘Zorro’ Hernández, ex jugador de la Selección y de Liga Deportiva Alajuelense, Yherland McDonald, ex jugador de Club Sport Herediano y hermano del futbolista Jonathan McDonald y Diego País, ex jugador de varios equipos, argentino.

Carlos el Zorro Hernández siempre da de qué hablar con sus comentarios. (Cortesía )

Los tres se distinguen por sus comentarios siempre picantes y cargados de polémica y ahora estarán juntos en la tercera temporada de Más que Fútbol, que se transmitirá los domingos a partir de las 9:00 de la noche en Multimedios canal 8.

Con ellos estarán además, los periodistas Diego Luna, Francesca Paniagua y Paola Vargas. También serán parte del mismo Jorge el ‘Papas’ Quirós y Carolina Méndez.

Yherlad McDonald es otro d elos integrantes del programa que es polémico. (Cortesía )

El programa va dirigido a toda la familia con noticias, comentarios, datos curiosos y una serie de secciones para que todos en casa se involucren. Algunas de las secciones son La Jornada, Detrás de la Silueta, El Golazo, La Polémica, La Voló, El Tapadón, Entró o no entró, ¿Quién anota?, Bola Fantasma, Ticos en el Extranjero, La Voz del Aficionado, entre otras.

Diego País tiene buen pegue con sus intervenciones. (Cortesía )

Uno de los objetivos del programa es el entretenimiento, para que el televidente se involucre y pueda ganar premios de los patrocinadores.

“Queremos que vengan los aficionados y ganen diferentes premios, deseamos que se unan muchas marcas con nosotros pues es una hora estelar y previa y durante el Mundial”, dijo Diego Luna.

El productor del programa es Clendi Carrillo, quien estuvo al frente de Conexión Fútbol antes de la pandemia, y ha producido diferentes programas en varios medios de comunicación.