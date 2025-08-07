¿Se va Pablo Salazar? Periodista contó qué fue lo que dijo Jafet Soto después de la reunión de última hora

La crema y nata del Club Sport Herediano no perdió tiempo tras la derrota 4-2 contra el Diriangén de Nicaragua, por la Copa Centroamericana. Apenas terminó el partido, los altos mandos del Team se reunieron en las gradas del estadio Cacique Diriangén.

La dirigencia de Herediano no pierde tiempo. (Albert Marín/Albert Marín)

En la improvisada reunión estuvieron Aquil Alí, principal accionista; Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana; Gustavo Pérez, gerente deportivo; Orlando Moreira, directivo, y Scott Branon, accionista.

Según confirmó el propio Pérez ante los medios, la continuidad de Pablo Salazar como técnico está en análisis. Literalmente, está en la cuerda floja.

“Estamos analizando, conversando, el equipo no se encuentra, vimos un equipo displicente, con goles en los primeros minutos, muchos errores, anotaciones de balón parado… estamos en un análisis de lo que sucede para tomar decisiones”, dijo el gerente.

El tema de los goles de táctica fija preocupa.

Pablo Salazar tendría las horas contadas al frente de Herediano. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Son las formas, nos han marcado seis de siete goles de balón parado, eso da un indicador que se debe poner atención. La planilla está bien, se hizo un esfuerzo, sí hay lesionados, pero eso no es excusa”.

Pérez dejó claro que el banquillo florense puede cambiar muy pronto.

“¿Estará Pablo Salazar el domingo en el banquillo, ante la Liga? Hablábamos de eso, esperamos de aquí a mañana tener una decisión tomada. Seguimos la reunión en el hotel, porque no hemos bajado al camerino”.

Por su parte, el periodista Rodolfo Méndez de Columbia dijo que después de esa reunión conversó con Jafet Soto y le preguntó directamente por Hernán Medford y Minor Díaz, pero Soto le recalcó que el técnico sigue siendo Salazar. Eso sí, añadió que no quiere tomar decisiones en caliente.

Mientras tanto, Pablo Salazar dio la cara en la conferencia de prensa y reconoció que el momento es complejo.

“Acá siempre hay una gran responsabilidad de ganar, la afición lo exige, pero tenemos las herramientas. Sin quitar mérito a nuestros jugadores, no están los lesionados, los líderes. Hemos tenido lesiones extrañas, los dos arqueros… han pasado circunstancias difíciles, pero hay que hacerle frente con lo que tenemos y enfrentar el partido del domingo”, expresó.