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Selecciones de Ecuador y Costa Rica llegan a un acuerdo para el amistoso que jugarán hoy

Ecuador y Costa Rica se enfrentarán este viernes, a las 6 p.m. en el estadio olímpico Atahualpa, en Quito

Por Yenci Aguilar Arroyo y William Cordero

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Las Selecciones de Costa Rica y Ecuador llegaron a un acuerdo, previo al partido amistoso que tendrán este viernes.

Minutos previos al encuentro, que disputarán a partir de las 6 de la tarde hora tica, en el estadio olímpico Atahualpa, en Quito, ambos combinados establecieron una importante cantidad de variantes, que se podrán hacer a lo largo del partido.

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10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
La Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador, este viernes, a las 6 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Sobre las variantes

Esto fue lo que se acordó para el partido que se llevará a cabo en suelo sudamericano.

“Para su información, ambos equipos acordaron poder hacer hasta ocho cambios durante el amistoso, esto en tres oportunidades o ventanas (+ medio tiempo).

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“Contarán con una sustitución adicional en caso de qué algún jugador tenga que salir por conmoción cerebral”, informó la Fedefútbol.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.