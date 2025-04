Semana de fuego para Saprissa: se juega la vida antes de enfrentar a Cartaginés

Saprissa tiene un panorama escabroso esta semana, con dos salidas complicadas, pero a la vez, un escenario ideal, como le gusta a los morados, para demostrar su grandeza.

Saprissa tiene la oportunidad de demostrar su ADN. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Los morados disputan el cuarto lugar codo a codo con Cartaginés, que tiene dos juegos más accesibles, antes de ese duelo directo del 26 de abril.

Saprissa enfrenta este martes a Puntarenas en el Lito Pérez, un juego duro, en la casa del líder y a Liga Deportiva Alajuelense el lunes entrante, en el clásico nacional. Ambos juegos en condición de visitante.

Recordemos que ni chuchequeros ni manudos han sido derrotados como locales. Si la S sale con dos triunfos en esos juegos, llegará muy fuerte y con mucha confianza al duelo contra los brumosos y dependerán de sí mismos.

En contraste, Cartaginés tendrá que ir de visitante a Guápiles para enfrentar a San Carlos y recibirá a Guanacasteca. No es que sean un pastel pero son juegos más accesibles.

Cartaginés y Alajuelense están en el camino de Saprissa. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Tanto chorotegas como sancarleños no tienen posibilidades en el Clausura 2025 y en la tabla acumulada, aún aspiran a desbancar a Cartaginés del cuarto puesto, pero es una misión casi imposible. Es decir, los números dan, pero la diferencia brumosa es considerable, once puntos, con quince por disputar.

Crucial

El juego de este martes es crucial, pero no solo para Saprissa. Puntarenas debe ganar para sostener el liderato ante el acecho de Herediano y Alajuelense.

Un marcador que no sea triunfo, le daría la posibilidad al Team de superarlo por un punto y que la Liga se le ponga uno por detrás, siempre y cuando estos clubes ganen sus partidos.

El triunfo es dar un golpe de autoridad y despejar las dudas de todos aquellos que piensan que el Puerto no está para grandes cosas.

Puntaenas FC es un rudo rival para cualquiera. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

“Es una semana definitoria, porque hay clubes que les llegan días bravos, como Saprissa, que visita al líder, un equipo sólido, fuerte, contundente y la Liga en el clásico donde el técnico Alexandre Guimaraes, no ha perdido”, expresó el periodistas que tiene a Saprissa entre sus fuentes, Anthony Porras, de radio Columbia.

Porras afirma que los morados no tienen margen de error. “Cartaginés tiene una semana donde debe sacar los resultados, San Carlos es inestable, y Guanacasteca no es un derroche de virtudes, no es que sean un pastel pero debe deberían imponerse los blanquiazules”, manifestó Porras.

Por su parte, el exjugador morado Carlos Solano, reconoce que estos escenarios son ideales para Saprissa pues es donde sale a relucir ese ADN, que es casi una imposición de la afición, asegura.

“Más allá que digan que Puntarenas ya viene un poquito para abajo por la curva de rendimiento, que la ”cartagada", que la Liga solo empates y que ya sabemos doblegarlos, lo importante es que la clasificación depende del equipo, está en nuestras manos", expresó.

Don Carlos cree firmemente que si los morados ganan esos tres partidos, no solo clasifican, sino que incluso, cuidado y no sobrepasan a alguno de los que está arriba de ellos.

Paulo Wanchope tendrá una dura seguidilla de tres partidos. (Albert Marín/Albert Marín )

“Los tres partidos son complicados, pero siento que el más difícil es el de mañana ante Puntarenas, en el último partido no vi la cancha tan bien y Saprissa hace un fútbol más depurado”.

Así que esta semana será como una prueba de fuego para Saprissa: o se gana el respeto con autoridad en dos canchas bravas, o llega contra Cartaginés con la calculadora en la mano. Si el ADN morado es real, este es el momento de sacarlo con guantes, tacos y corazón.