Sherman Güity se clasifica a la final de los 100 metros en el Mundial de Paratletismo en India

Sherman Güity se clasificó a la final del Mundial de Paratletismo en los 100 metros (Capturas)

Sherman Güity logró su pase a la final este lunes en la eliminatoria del Mundial de Paratletismo Nueva Delhi 2025 en la India por los 100 metros.

El costarricense logró un tiempo de 10:79 en la semifinal disputada en el estadio Jawaharlal Nehru, en la India.

El corredor consiguió la mejor marca de lo que lleva en el 2025, arrasando por completo en dicha semifinal para obtener el pase a la final de la competición en los 100 metros.

Este es el tercer Mundial para Sherman de Paratletismo, en el que ediciones pasadas, ya acumula medallas luego de sus participaciones en 2023 y 2024.

La final del Mundial de Paratletismo será este mismo martes a las 8 a. m., en la India en la que Sherman Güity espera sumar más medallas y dejar en alto el nombre de Costa Rica