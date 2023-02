Shirley Cruz podría cerrar su carrera con otro hito para el fútbol femenino costarricense

Los ídolos se despiden a lo grande, como fue el caso de Wílmer López Fotografía: Francisco González / Goles Manudos

Shirley Cruz ha sido una mujer acostumbrada a derribar barreras en el fútbol femenino costarricense, ha sido la primera en muchas cosas y nunca temer en llegar más allá.

Por su extraordinaria carrera y la manera cómo la respalda la afición es la candidata perfecta para ser la primera jugadora en tener un partido de despedida a estadio lleno.

Shirley se fue a jugar al extranjero siendo una jovencita y cuando casi ninguna mujer lo había hecho, logró ser profesional y vivir gracias del fútbol, fue la primera tica en alzar una Champions League, antes que el propio Keylor Navas y fue la primera capitana de la nacional en una Copa del Mundo en el 2015.

La diez manuda anunció hace unas semanas que luego del mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se jugará en junio, cerrará su extraordinaria carrera luego de lo que bautizó como su último rock and roll.

Con ese panorama servido, le preguntamos a la paveña si ha pensado en eso y se imagina su partido de despedida, idea que es claro que le ilusiona al verla, pero hasta ahí

“La verdad es que nunca lo he pensado para ser honesta, siempre he sido una jugadora muy calmada tranquila, que no le gusta mucho el boom o ponerme mucho en el ojo, me gustan más las cosas calmadas, de hecho, lo que vieron en el video de despedida esa es mi esencia, así soy.

“Con el video mostré todo lo que quería decir y cómo voy a terminar, lo que quería que la gente entendiera salió en el video y eso es lo que me deja mucha satisfacción, el resto que pase eso es un trabajo que ya no dependerá de mí”, nos explicó.

Cruz no se dedicará a organizarse su propia despedida, es una tarea que le tocará a los manudos, según explicó y si deciden hacer algo, ella solo esperará a ver con qué la sorprenden.

“Creo que esas son cosas que ahorita le toca manejar a la parte comercial y de mercadeo del club, porque yo todavía estoy en la parte de rendimiento y por ahora estoy más enfocada en eso, creo que es un desafío que tendrán ellos conmigo, igual para todo lo que pueda estoy a su disposición”, dijo la Capi.

Ver el Morera Soto a reventar diciéndole adiós sería un sueño para Shirley Cruz. Fotografía: Francisco González / Goles Manudos

En redes sociales, desde el 27 de enero, cuando anunció su retiro, muchos aficionados hablan de la idea de un partido de despedida y hasta sugieren al Olympique de Lyon o al París Saint Germain, clubes en la que Shir brilló en el fútbol francés, como posibles rivales.

Los dos equipos están muy al tanto de la actualidad de la paveña, tanto así que luego de revelar su adiós del fútbol, le dedicaron mensajes en redes sociales en los que muestran que no la olvidan.

Disfrutar

Antes de pensar en despedidas, Shirley está metida en la actualidad de su equipo para retirarse con una copa más como manuda y en este caso como pentacampeona. Ella aún no dimensiona lo que ha significado su carrera para el fútbol nacional femenino.

¡Se despide una leyenda! La histórica, única e irrepetible @ShirleyCruzCR se prepara para su retiro del fútbol y compartir su último rock n’ roll con la familia manuda durante esta última temporada como jugadora profesional.



Cada partido será la oportunidad de decirle ¡gracias! pic.twitter.com/ZxBJfxbRyZ — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 27, 2023

“No es algo que me detenga a pensar en este momento, como es mi última temporada quiero disfrutarla, será un campeonato muy difícil para nosotras, también hay selección, por lo que quiero terminarla, pero quiero terminarla bien, por lo que en mi cabeza lo que está es rendimiento, rendimiento”

“Cuando ya se dé el último pitazo, de ese último partido, tal vez es allí donde va a invadir todo y me ponga a ver. Al final lo que uno hace es para que las futuras generaciones se inspiren y quieran hacer las cosas mejor de lo que yo lo hice, pero hasta ese momento será cuando me ponga a pensarlo”, dijo.

Los manudos tienen un reto grande en darle el adiós a la jugadora más importante en la historia del fútbol femenino tico, a quien la afición busca despedirla en grande en el estadio que sea.

La ilusión máxima además de realizar la mejenga, es ojalá hacerlo a estadio lleno, como aquella final del 2019 en el Morera Soto en el que levantó el título de campeón frente a toda su afición y fue elevada en hombros como la leyenda que es.