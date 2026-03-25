¿Sigue en Saprissa? Agente de Marvin Loría revela lo que se sabe sobre su futuro

Marvin Loría, volante del Deportivo Saprissa, acaba contrato con los morados a mitad de año, es decir, tras finalizar este torneo en el que ha seguido recibiendo muchas críticas por parte de la afición.

El futbolista no ha tenido la regularidad deseada y, ante esto, su agente, Kurt Morsink, aclaró en Tigo Sports Radio cómo está el tema de la renovación.

Marvin Loría acaba contrato con Saprissa en junio. (Jose Cordero/José Cordero)

“A mí Saprissa no me ha contactado, él acaba contrato en junio, entonces de eso no puedo opinar mucho, ya que Saprissa a este momento no me ha contactado”, afirmó Morsink, agente del futbolista tibaseño.

Marvin ha tenido poca regularidad en este semestre, en el que empezó como estelar en la primera jornada del Clausura 2026 cuando Saprissa empató a dos contra Puntarenas, pero salió de variante al medio tiempo.

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Desde esa primera fecha, el volante no ha vuelto a ser titular por campeonato nacional, y tan solo ha contado con pocos minutos como variante o del todo ni siquiera ha sido tomado en cuenta en principio por Vladimir Quesada y después por Hernán Medford.

El último juego de estelar en general con los tibaseños fue ante Carmelita, en la vuelta de esa serie por el torneo de Copa, después de que en la ida de dicho duelo los morados ganaran 6-0.

Además, Marvin anotó el último tanto que registra con el Monstruo precisamente en esa serie, ya que fue quien marcó el sexto de la ida tras ingresar de variante.