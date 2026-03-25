Kurt Morsink hizo una comparativa que desnuda al Saprissa y deja en lo más alto a Alajuelense

El reconocido agente de futbolistas Kurt Morsink hizo una comparativa entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa por el tema del CAR con el que cuentan los rojinegros.

En el programa de Tigo Sports Radio, al agente se le hizo una consulta acerca de los jugadores jóvenes de nuestro país y sobre su trabajo como representante de futbolistas.

Al responder, Morsink hizo la comparativa con la venta de jugadores y lo avanzado que resultan con la Liga las negociaciones por el tema del CAR.

Kurt Morsink afirmó que Saprissa debe imitar a Alajuelense con el tema del CAR (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“La producción de jugadores en el CAR, por eso yo soy tan insistente con el CAR; con los de la Liga va más avanzada que con los otros, entonces específicamente en la Liga hay talento; en los otros equipos se han quedado un poquito atrás”, afirmó Kurt.

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“Yo siempre sueño que Saprissa tenga un CAR y que Saprissa tenga lo mismo que la Liga porque yo sé que con esa camisa, lo que hicimos con Manfred y esos jugadores de Saprissa en su momento, ese estadio... Yo, siendo Saprissa, invertiría en tener un gran CAR antes que remodelar el estadio; yo me enfocaría en tener una liga menor top y producir jugadores para después vender y luego construir un gran estadio”, dijo.

Liga Deportiva Alajuelense tiene su CAR en el sector de Turrúcares (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

El agente de futbolistas fue claro: en nuestro país hay talento, pero no se explota del todo como se debería.

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“Yo creo que la Liga le ha sacado provecho al CAR y hay bastantes talentos; lo que pasa es que, para mí, todos los clubes no lo están aprovechando de la misma manera”, mencionó sobre los jugadores jóvenes en el país en general.