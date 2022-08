Solo para morados: ¿Cuál de los refuerzos de Saprissa le gusta más?

Esta nota es solo para aficionados del Deportivo Saprissa, quienes ya se pudieron haber hecho esta pregunta que estamos planteando, ¿cuál es el mejor refuerzo del equipo en este torneo?

Javon East y Luis Paradela han hecho una buena dupla en el Saprissa. (JOHN DURAN)

Sin duda, los cinco jugadores que llegaron no han desentonado. Los delanteros Luis Paradela y Javon East podrían gustar más por ser quienes están cerca del gol, pero a otros les puede gustar el gran nivel de un volante mixto como Youstin Salas, polifuncional además.

Y para quienes les gusta la parte defensiva, hay dos opciones, el panameño Fidel Escobar, bien en la marca y de buena salida o la garra de Pablo Arboine, quien no da una por perdida.

El técnico nacional Kenneth Barrantes eligió el suyo sin chistar. “Youstin Salas porque fue contratado para jugar de volante o creativo mixto y llegó a solucionar el problema del lateral derecho y además, por su polifuncionalidad, que lo convierte en el más rentable de todos”, expresó.

Mamá de Luis Paradela: “A él lo buscaron de Alajuela, pero su deseo era jugar en Saprissa”

Sin embargo, reconoció el aporte de los otros cuatro futbolistas, sin quitar mérito al cuerpo técnico de Saprissa, que ha debido trabajar para que eso sea así.

Youstin Salas quizás era quien tenía el perfil más bajo, pero ha gustado mucho.

“East y Paradela lo han hecho bien, han logrado que los defensas rivales estén pendientes de ellos. Escobar es un gran defensa, le da salida, tiene pase largo, pase corto y Arboine lo ha hecho bien, no desentona”, añadió.

El aficionado morado Mauricio Torres expresó que él se queda con Paradela por lo que ha hecho. “Me parece que todos han jugado bien, pero el cubano es un jugadorazo, mete goles y no se complica. Javon me queda a deber un poquito, quizás por ansiedad y Escobar es un señor defensa”, dijo.

Pablo Arboine contó por qué fue a celebrar su gol con Mariano Torres

Xiomara Barrantes, otra fiebre morada, se inclina por Salas como el mejor refuerzo. “Me parece que es un gran jugador, no solo ha jugado de contención, también de lateral y en el partido pasado puso dos asistencias. Creo que es uno de los mejores jugadores del campeonato”, comentó.

“El que no me termina de llenar el ojo es East, ha botado algunos goles fáciles pero no es que lo haga mal”, comentó.

Vladimir Rodríguez, otro morado dijo que le han llenado el ojo los dos delanteros.

Defensor del Saprissa Fidel Escobar se pasó de honesto en su presentación (video)

“Antes dependíamos de la defensa para hacer goles, ahora no. Ellos son explosivos, hacen el cambio en tres cuartos de cancha para adelante, jalan marcas. Lo hacen muy bien. De los cinco, ninguno me ha defraudado, realmente llegaron a reforzar al equipo, no llegaron como uno más”, dijo.