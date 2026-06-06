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Sorpresiva decisión: agrupación se retira de la contienda electoral en Alajuelense

Transparencia Rojinegra se retiró de las elecciones de Alajuelense

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Por Eduardo Rodríguez

Liga Deportiva Alajuelense tiene programado realizar las elecciones el próximo sábado 13 de junio; sin embargo, uno de los grupos en contienda, Transparencia Rojinegra, decidió hacerse a un lado.

Pese a que la agrupación tenía decidido participar en dichas elecciones, este viernes por la noche todo cambió y desistieron de presentarse.

Una importante cantidad de asociados de Liga Deportiva Alajuelense acudieron a la asamblea general ordinaria y extraordinaria que efectuó este 31 de enero.
Transparencia Rojinegra se retiró de las elecciones manudas del otro sábado (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“El Comité Ejecutivo había tomado la decisión de participar incluso ya con algunos nombres, pero se hizo una reunión virtual muy amplia con las bases de varias horas y se valoró mejor apostar por otras opciones”, comentó José Cabezas en CRHoy.

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Este grupo también fue parte de las votaciones del 2025; sin embargo, Joseph Joseph acabó siendo el ganador de dichas votaciones en la institución rojinegra.

Grandeza Rojinegra es el otro grupo que estaría participando en las votaciones del próximo sábado en el club liguista. En esta agrupación destacan los nombres de Raúl Pinto y Aquiles Mata, quienes buscan ganarle los puestos a la actual dirigencia rojinegra.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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