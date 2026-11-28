En Sporting FC, la ilusión es total, porque luego de siete años de haber llegado a la primera división, por primera estará en semifinales.

En la última fecha, los albinegros enfrentarán al Puntarenas FC este sábado a las 7 de la noche en el estadio Puente Piedra. Los griegos están actualmente en el tercer puesto y sueñan con el liderato.

Si quieren cerrar de primeros, deberán derrotar a los chuchequeros y esperar que Saprissa y Cartago no ganen sus respectivos partidos.

El juego entre Sporting FC y Puntarenas FC será este sábado, a las 7 p.m. Foto: prensa PFC. (Prensa PFC/Prensa PFC)

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El delantero Josimar Méndez, quien vuelve tras recibir una sanción, habló de lo importante que es este partido ante los porteños.

A cerrar bien

Méndez aseguró que el objetivo inmediato es cerrar la fase regular como Dios manda.

“Estamos fuertes, mentalizados en sacar la victoria en casa, dar lo mejor de nosotros el sábado y Dios primero cerrar bien la fase regular.

“Lo primero sacar los tres puntos, y luego ver si podemos quedar de primero, pero de nosotros depende cerrar bien”, comentó.

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El Duro, como le dicen, no tiene claro si irá en el once titular del equipo que dirige Andrés Carevic, pero añadió que la competencia en el seno del equipo es sana y desea aportar.

“Hay una competencia linda, Joshua (Navarro), Randy (Ramírez) y la competencia es sana, si tengo que jugar de titular lo haré con toda la actitud”, afirmó.

Sobre la clasificación a la siguiente fase, el exjugador del Santos aseguró:

“Estamos felices, porque logramos alcanzar el objetivo planteado desde inicios del torneo, para darle una alegría a la afición y nuestras familias”, dijo.