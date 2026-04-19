Sporting se niega a morir y sella un valioso triunfo en Puntarenas para mantener la esperanza

Sporting se niega morir y mantiene la esperanza en la búsqueda de un milagro para dejarse un pase a la siguiente ronda, luego de ganar en el Puerto.

Con un marcador de 1-2 en el Lito Pérez, los de Andrés Carevic ganaron, pero aún así tienen el panorama es muy complicado para buscar el boleto, les toca esperar a que terceros les hagan la fuerza para buscar ese pase a semifinales.

Sporting venció 1-2 a Puntarenas en el Lito. (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

El combinado albinegro venía de caer en la final de Copa ante Saprissa a mitad de semana, y con sangre en el ojo comenzaron con un tanto de camerino a los 4 minutos, cuando Mayron George, tras un forcejeo con Kenner Gutiérrez, el cual pidió falta, pero ni el silbatero central ni el VAR lo vieron así, acabó cayendo el primero para los visitantes.

Los visitantes lograron resistir a las embestidas porteñas por medio de una buena primera parte de Leonel Moreira, que volvió a la titularidad tras un par de juegos de ausencia.

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En el complemento, al 47′, un golazo del defensor del Puerto Farbod Samadián, que se encontró una bola suelta en el área y la colgó al ángulo, puso el empate a uno en el marcador.

Osito volvió a ser protagonista sobre los 58 minutos, con una gran tapada que era el segundo gol de los chuchequeros, para mantener a su equipo con la esperanza de buscar el triunfo que le dejara con alguna vida de cara a las últimas fechas.

Joshua Navarro tuvo ese tanto que necesitaban los ahora vecinos de Grecia, al 68′, pero no pudo aprovecharlo; no obstante, un héroe inesperado, Ryan Bolaños, con un golazo de tiro libre sobre los 77′ de juego, puso el 1-2 con el que Carevic y sus dirigidos volvieron a la vida.

Los griegos llegaron a 21 puntos, quedando a cinco del Cartaginés, quien ocupa actualmente el cuarto lugar, a falta de dos fechas.