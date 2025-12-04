Sporting vs Saprissa: así se despedirán los albinegros del estadio Ernesto Rohrmoser

Sporting FC jugará su último partido en el estadio Ernesto Rohrmoser y todo está listo para trasladarse a La Argentina de Grecia, en donde tendrán su nuevo proyecto.

Este viernes, recibirán al Deportivo Saprissa, a las 7 de la noche, y los josefinos publicaron un emotivo mensaje, de cara al cierre de su etapa deportiva en el cantón central de San José.

El capitán del equipo albinegro, Giancarlo González, se dirigió a la comunidad de Pavas y agradeció por todos los momentos que vivieron en ese estadio capitalino.

Sporting recibirá a Saprissa, este viernes, a las 7 p.m. en el estadio Ernesto Rohrmoser. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Gracias por estos años que quedan para siempre en nuestro corazón. En esta cancha ascendimos a primera división; aquí jugamos con la camisa histórica en homenaje a Pelé.

“También celebramos los campeonatos sub-21, y las campeonas sub-18, en el 2024; aquí descubrimos nuestra identidad, nuestro sueño, nuestra razón de ser y gracias al Comité Cantonal, por abrirnos las puertas, creer en nuestro sueño”, expresó.

Además, Sporting informó que para este juego donarán la taquilla a escuelas y colegios de Pavas.

El cambio de sede de Sporting

A finales de setiembre, los albinegros anunciaron que se trasladarían al cantón alajuelense.

“Actualmente, el club trabaja en la remodelación de la cancha de La Argentina de Grecia, sede de sus ligas menores (categorías prospectos). La obra incluye una gradería con capacidad para mil personas.

“De forma paralela, la institución desarrolla el proyecto de la Ciudad Deportiva, en una propiedad de 14 hectáreas que adquirió, actualmente está en la etapa de diseño de un estadio para cerca de 6.000 aficionados y cuatro canchas de entrenamiento”, destacó el club en un comunicado.