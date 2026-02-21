Deportes

Suhander Zúñiga se confiesa: el sueño que le falta cumplir tras pasar por la “S” y el Team

El exjugador de Saprissa y Herediano llegó al equipo brumoso a mediados del año pasado; según dijo, está entregado por completo a su trabajo en el conjunto blanquiazul y disfruta plenamente de esta etapa de su carrera

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

A sus 29 años, el defensor del Club Sport Cartaginés Suhander Zúñiga vive el fútbol con mucha madurez y con objetivos claros hacia su futuro.

El exjugador de Saprissa y Herediano llegó al equipo brumoso a mediados del año pasado y aseguró estar entregado por completo a su trabajo en el conjunto blanquiazul, disfrutando plenamente de la etapa que vive en su carrera.

“Trato siempre de tomar las cosas con mucha tranquilidad, he aprendido a madurar mucho. A veces uno no lo dimensiona, pero si logro un título con Cartaginés, sería muy importante para mí.

LEA MÁS: Arco en cero y fe de sobra: Kevin Briceño revela la clave para que el Cartaginés siga vivo

Suhander Zúñiga fue titular con Cartaginés en el juego ante Liberia, de la fecha nueve del Torneo de Apertura 2024.
Suhander Zúñiga llegó a Cartaginés a mediados del año pasado. Foto: prensa CSC. (Cartaginés)

“He pasado por los equipos grandes y con todos he ganado un título, ya sea nacional o internacional. Estas cosas me ilusionan y quiero seguir trabajando para ayudar a Cartago a volver a ganar un campeonato”, dijo el ganador de la Supercopa 2020 con Herediano y de la Liga Concacaf con Saprissa en 2019″, contó.

Motivación al tope

Cartaginés volverá a la competencia internacional este miércoles 25 de febrero, pero primero deberá a recibir al Municipal Liberia, el domingo, a las 11 a.m.

“El Vancouver es un equipo con mucha jerarquía y a veces no tomamos en cuenta, que por ejemplo, para este partido enfrentamos a un mundialista (Thomas Müller) y esto nos debe servir para motivarnos.

LEA MÁS: Luis Flores logra en Cartaginés lo que esperaba desde hace años

“Podemos soñar, la serie está abierta. Sé que los visitaremos en su casa y el juego será difícil, pero no solo sería un logro para Cartaginés, sería un logro para el fútbol de Costa Rica. Dios primero se nos den las cosas y podamos obtener un resultado positivo”, afirmó.

El juego contra el Vancouver será a las 8 p.m. hora local, en el BC Place Stadium, en la ciudad de Vancouver, Canadá.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésSaprissaSuhander Zúñiga
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.