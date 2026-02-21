Suhander Zúñiga se confiesa: el sueño que le falta cumplir tras pasar por la “S” y el Team

A sus 29 años, el defensor del Club Sport Cartaginés Suhander Zúñiga vive el fútbol con mucha madurez y con objetivos claros hacia su futuro.

El exjugador de Saprissa y Herediano llegó al equipo brumoso a mediados del año pasado y aseguró estar entregado por completo a su trabajo en el conjunto blanquiazul, disfrutando plenamente de la etapa que vive en su carrera.

“Trato siempre de tomar las cosas con mucha tranquilidad, he aprendido a madurar mucho. A veces uno no lo dimensiona, pero si logro un título con Cartaginés, sería muy importante para mí.

Suhander Zúñiga llegó a Cartaginés a mediados del año pasado. Foto: prensa CSC. (Cartaginés)

“He pasado por los equipos grandes y con todos he ganado un título, ya sea nacional o internacional. Estas cosas me ilusionan y quiero seguir trabajando para ayudar a Cartago a volver a ganar un campeonato”, dijo el ganador de la Supercopa 2020 con Herediano y de la Liga Concacaf con Saprissa en 2019″, contó.

Motivación al tope

Cartaginés volverá a la competencia internacional este miércoles 25 de febrero, pero primero deberá a recibir al Municipal Liberia, el domingo, a las 11 a.m.

“El Vancouver es un equipo con mucha jerarquía y a veces no tomamos en cuenta, que por ejemplo, para este partido enfrentamos a un mundialista (Thomas Müller) y esto nos debe servir para motivarnos.

“Podemos soñar, la serie está abierta. Sé que los visitaremos en su casa y el juego será difícil, pero no solo sería un logro para Cartaginés, sería un logro para el fútbol de Costa Rica. Dios primero se nos den las cosas y podamos obtener un resultado positivo”, afirmó.

El juego contra el Vancouver será a las 8 p.m. hora local, en el BC Place Stadium, en la ciudad de Vancouver, Canadá.