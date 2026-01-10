Supercopa de España: así llegan Real Madrid y Barcelona al primer clásico del 2026

El Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí), a la 1 pm. hora tica, la final de la Supercopa de España, con un título que por cuarta vez consecutiva se disputan ambos rivales y con el foco puesto en ver si Lamine Yamal y Kylian Mbappé están en los onces iniciales, o no, al llegar tocados a la gran cita.

Tras golear al Athletic Club (5-0) en la primera de las semifinales, y por el estado de forma actual de ambos equipos, con el Real Madrid sufriendo más para tumbar a un Atlético de Madrid (1-2) que en varios momentos de la segunda semi fue mejor, quizás se vea algo superior, o más favorito, al equipo de Hansi Flick.

Pero el Real Madrid se llevó el hasta ahora primer y único clásico de la temporada, el del Santiago Bernabéu (2-1) de octubre. Entonces, el equipo blanco fue muy superior al Barça, que pudo encajar más goles y salió del feudo rival herido, a 5 puntos de un líder Real Madrid que, ahora, abriendo el año, es segundo a 4 puntos del Barça.

Son 9 puntos que el Barça de Flick le ha recuperado al Real Madrid de Xabi Alonso desde aquel clásico, con un “run-run” creciente en el Bernabéu sobre la figura del tolosarra pero también sobre la de Vinícius Jr., silbado en su casa. Pero el brasileño, pese a llevar 19 partidos sin marcar, siempre suele mostrarse en un clásico.

De las tres últimas finales el Barça se ha llevado dos, incluyendo la del año pasado, por una del Real Madrid. Y la de 2025 se saldó con una manita blaugrana (5-2) en una exhibición de un equipo blaugrana que cogió un filón de juego que le llevó a firmar al final de temporada un triplete nacional.

Así llegan

¿Cómo llega el equipo blanco a este choque? Pues mirando con lupa a Kylian Mbappé, su máximo goleador. Ha llegado a Arabia Saudí para probarse en el entrenamiento de este sábado y ver si puede jugar la final, ya sea infiltrado o no, siendo titular o como revulsivo. Y es una de las dudas para Xabi Alonso, que tampoco sabrá hasta bien poco antes de la final si puede alinear a Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen.

En el Barça esperan que su gran figura Lamine Yamal pueda estar en el once inicial. Tras tener unos problemas estomacales que le impidieron empezar el año entrenando con normalidad, con un par de sesiones perdidas, y tras ser suplente en la semifinal contra el Athletic Club, todo apunta a que llega bien.