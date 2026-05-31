Tchouaméni al fin habla de la pelea con Valverde y el tono de su discurso dice bastante de cómo quedó la relación

En la concentración de la Selección Nacional de Francia, el mediocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni salió a hablar de una de las polémicas más mediáticas de la temporada pasada, la cual protagonizó con el uruguayo Federico Valverde.

Semanas atrás trascendió que el francés y Federico tuvieron un pleito en el camerino blanco que acabó con Valverde en el hospital necesitando puntos en su cabeza, algo que al volante se le consultó.

Aurelien Tchouaméni aclaró la polémica de semanas atrás con Valverde (OSCAR DEL POZO/AFP)

“Evidentemente pasaron cosas; lo pudisteis ver y escuchar en los medios. Se magnificó porque salió en los medios de comunicación y, cuando juegas en el Real Madrid, eso crea una gran reacción. En la prensa se dijeron muchas tonterías. Leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo... Lo que no fue el caso”, mencionó el mediocampista.

Tchouaméni incluso habló como tal de Valverde y hasta mencionó sobre el hipotético caso de que se topen en un enfrentamiento entre Francia y Uruguay.

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“No entro en más detalles. Lo más importante es que el club estaba al corriente de lo que pasó. Hay muchas cosas que pasan en los vestuarios que no salen en la prensa. La vida sigue. Con Fede tenemos un objetivo común: ganar títulos con el Real Madrid. No hay problemas. Y si me enfrento a él en el Mundial, nosotros tendremos ganas de ganar con la selección francesa. En el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con Valverde”, afirmó Aurélien en conferencia de prensa con su combinado patrio.

Fede Valverde tuvo un altercado con Tchouaméni semanas atrás (URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP)

Los galos se alistan para este 4 de junio medirse a Costa de Marfil y el 8 del mismo mes a Irlanda del Norte en otro amistoso previo a su debut mundialista ante Senegal el día 16.

Tanto Aurélien como Fede Valverde fueron multados por el Real Madrid por dicho conflicto semenas atrás y trascendió según medios españoles que fueron alrededor de 500 mil euros a cada futbolista tras dicho escándalo.