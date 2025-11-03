Técnico de Liberia aseguró que goleada ante Alajuelense fue más por errores propios que por virtud manuda

El técnico del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, se mostró molesto y decepcionado tras perder por goleada ante Alajuelense.

El cuadro liberiano se jugaba este domingo un partido clave por la clasificación y, aunque asegura que hablaron toda la semana de un juego perfecto, hubo muchos errores.

“El rival era de mucha jerarquía. Hoy cometimos muchos errores, habíamos acordado que teníamos que jugar un partido cercano a la perfección. Habíamos visto muchos videos, hablado de eso durante la semana y el primer gol fue calcado a un video que vimos ayer. Hemos cometido errores garrafales porque, al final, no fueron una gestación del rival”, mencionó molesto en conferencia de prensa.

José Saturnino Cardozo asumió la responsabilidad por la goleada sufrida ante Alajuelense. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

Agregó que se considera responsable del resultado y que pese a los errores sobre el terreno de juego, no puedo reclamarles a sus jugadores por entrega.

“Tengo que asumir la responsabilidad. Presión siempre existe en un equipo, no solo por la clasificación. Sabemos que hay muchos clubes empujando para llegar a semifinales. Hoy el marcador fue muy abultado y enfrentamos a un rival con mucha jerarquía, que juega bien y asocia muy bien. Yo sabía que ante un equipo así no podíamos fallar”, explicó Cardozo.

El timonel afirmó que el sueño de competir y clasificar sigue vivo y por eso tienen claro que les quedan tres encuentros que vivirán como finales.

“Esto es una lección importante para nosotros si queremos objetivos, tenemos que estar más concentrados y tenemos que saber que estos tres partidos son finales y tenemos que asumir responsabilidad de cada uno”, concluyó.