Técnico de Puntarenas inconforme con la Fedefútbol

El técnico de Puntarenas FC, Alexander Vargas, expresó su inconformidad con el anuncio que hizo la Fedefútbol este miércoles, de que va a designar los árbitros para las semifinales mediante una rifa.

Según una información de la Fedefútbol, los cuartetos arbitrales escogidos previamente por la Comisión y en conformidad con un acuerdo del Comité Ejecutivo realizará la rifa este miércoles en la tarde.

Alexánder Vargas no quedó convencido de ese método para escoger al árbitro. (MAYELA LOPEZ)

“Está vacilón, deben escoger a los que han hecho un mejor trabajo. Yo voy a alinear a los mejores, a los que han hecho mejor las cosas, a los que no me han dado problemas. Esa dinámica, independientemente de a quién le toque sé que hará el mejor trabajo porque creo en la honorabilidad de los árbitros”, expresó este miércoles en conferencia de prensa, Vargas.

Luego le preguntaron específicamente si le parecía una irresponsabilidad esa dinámica.

“Sí, es algo personal, no he visto esa noticia, pero repito se deberían escoger los que hacen mejor las cosas, si es joven o tiene bastante tiempo, por ese lado. No quiero entrar en polémica pero no debe ser así”, expresó.

Puntarenas FC recibe este domingo a Herediano en una de las semifinales del torneo nacional, a las 3 de la tarde en el Lito Pérez.

