Técnico de Saprissa femenino: “Este es nuestro año”

El técnico de Saprissa, José Rodríguez, empezó a trabajar con sus muchachas de cara al torneo de Copa. Prensa Saprissa.

José Rodríguez, técnico de Saprissa femenino, asegura que sus jugadoras tienen muy claro el propósito para este 2022 que acaba de comenzar: sacarse el clavo luego de dejar ir la final ante Alajuelense el torneo pasado y por la goleada que sufrieron en la Supercopa, igual ante las leonas.

Las moradas regresaron este miércoles a las prácticas y el entrenador asegura que el grupo está muy unido.

“Estamos usando una frase: ‘Este es nuestro año’. Son muchos torneos que Saprissa tiene sin ganar el título (desde el 2018), estuvimos cerquita, pero nos faltó y esta es la consigna, vamos sí o sí por el torneo de Copa, sí o sí por el torneo de Apertura.

“Uno entiende a los aficionados, la presión va a estar siempre en cada amistoso, en cada juego oficial y es una responsabilidad ganar, vamos a trabajar en eso, muy responsablemente y conscientes del compromiso que tenemos con la institución y con la afición”, comentó.

Una pretemporada

Saprissa debutará en el torneo de Copa el 15 de enero ante Herediano. Este certamen se jugará entre todos los clubes de la primera división femenina y se extenderá hasta el 17 de julio.

Sobre esta competencia, que se jugará en paralelo con el campeonato nacional, Rodríguez comentó que hay mucha expectativa.

“La mayoría de equipos lo tomamos como una pretemporada (el inicio del torneo de Copa), para ver a las chicas de divisiones menores, porque no tendremos a las seleccionadas y estamos deseando que arranque, porque en Saprissa no se puede hacer otra cosa que no sea ganar.

“Nos hemos preparado bastante bien, las vacaciones nos sentaron bien, ya estamos trabajando”, manifestó.

Las moradas no la vieron contra Alajuelense en el cierre del año. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

José detalló que para los primeros partidos de este competición no contará con la capitana Carolina Venegas y sus compañeras Daniela Cruz, Katherine Alvarado y la recién llegada Cristel Sandí, convocadas por la Sele. También pierde a la panameña Yomira Pinzón, quien fue llamada por el equipo de su país.

“Nos toca abrir en casa contra Heredia, es un rival que, al igual que Alajuelense, es muy parejo. Creemos que será un juego de dientes apretados, con buenas jugadoras y lo afrontamos con responsabilidad, porque sabemos que este torneo nos servirá para medirnos en el torneo local”, expresó.

El técnico agregó que contará con unas siete jugadoras del alto rendimiento para reforzar al equipo en estos partidos.

Supercopa para el olvido

Rodríguez reconoce que el cierre del año no fue el mejor para el equipo, sobre todo por la Supercopa que jugaron contra Alajuelense, en la que a las moradas cayeron goleadas 5-1, el 25 de noviembre anterior.

“La Supercopa fue un partido atípico, yo lo puedo llamar un accidente del fútbol, porque ambos equipos competimos de tú a tú durante el torneo, no es que cometimos algún descuido durante el torneo, nosotros estuvimos sin extranjeras.

“Fue un mal partido, pero no puedo tomarlo como parámetro. Alajuela fue superior, pero también hubo un golpe anímico, dos goles muy rápidos que nos cambiaron el partido”, comentó.

Ahora eso lo ven como una motivación para hacer un mejor torneo.

“Lo que pasó con la Supercopa nos dolió mucho y nos pegó en el ego, regresar de un partido así es complicado, porque hay ánimos bajos, pero debemos tirar para arriba y mirar hacia adelante. Tomar lo que pasó como aprendizaje, no queremos que nos vuelva a pasar y el descanso que tuvieron las jugadoras les permitió botar estrés y regresar con nuevos aires”, aseguró.

Sobre ajustes en el tema deportivo, Rodríguez explicó que en el fútbol siempre hay cosas por mejorar y trabajarán para ser un mejor equipo.

“Siempre hay que estar corrigiendo y cambiando cosas, algunas cosas que se hicieron bien ver cómo podemos depurarlas, ver las que se hicieron mal e implementar cosas nuevas”, aseguró.

Sobre los refuerzos, el entrenador comentó que estarían llegando dos jugadoras más, posiblemente una “9″ y una volante, pues desean reforzar la parte ofensiva del equipo.

“Ya llegaron María José Morales, que estaba en Coronado, y Cristel Sandí. Como en todos los equipos, se quiere mejorar y contar con las mejores jugadoras”, añadió.