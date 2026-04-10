Técnico discutió con los árbitros durante un partido y se ganó una histórica sanción

La justicia deportiva de Brasil suspendió por ocho juegos al entrenador del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, por discutir con los árbitros en partidos del campeonato brasileño ante el São Paulo y el Palmeiras.

El técnico con más títulos en la historia del Verdão, entre ellos dos campeonatos del Brasileirão y otros tantos de la Copa Libertadores, suele hacer duras críticas a los arbitrajes.

El Palmeiras es líder en solitario de la liga brasileña y esta semana debutó en la Libertadores 2026 con un empate 1-1 a domicilio con el colombiano Atlético Junior.

El entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, fue suspendido por discutir con los árbitros. Foto: AFP. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)

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La decisión del tribunal

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva informó que sancionó al estratega, de 47 años, con seis encuentros de suspensión por “irrespetar” al árbitro y sus asistentes en el encuentro del pasado 21 de marzo entre el Palmeiras y el São Paulo, en la octava fecha.

“La conducta no se limitó a un único acto aislado, sino que se desarrolló de manera continua, reiterada y progresiva, mediante lenguaje ofensivo y actitud hostil”, alegó la jueza de la corte Ana Luiza Ralil al votar a favor de la sanción, aprobada de manera unánime por los magistrados.

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El tribunal impuso a la vez otros dos encuentros de suspensión por las mismas razones pero por un duelo previo, el 25 de febrero, en el que el equipo enfrentó al Fluminense en la cuarta jornada. La decisión es apelable.