Técnico que llevó a Carlos Mora a Alajuelense hace su radiografía más detallada

Carlos Mora destacó en la segunda fase como el jugador más determinante. (Jose Cordero)

El nombre de don Enrique “Quique” Vázquez en Alajuelense es una leyenda, ya que en los últimos 25 años, por sus manos han pasado las estrellas más destacadas del cuadro manudo, a quienes vio crecer y estallar en grandes futbolistas.

Hoy por hoy, otro de sus descubrimientos es quien levanta la mano como uno de los jugadores erizos en mejor forma, como lo es el caso de Carlos Mora, de momento el hombre de estas finales.

Entonces para conocer un poco más allá del escazuceño, sus inicios en el fútbol y el análisis del gran momento que vive, nadie mejor para hacernos esa detallada radiografía.

“Yo lo vi en una final de Juegos Nacionales en Escazú, me llamó la atención la potencia y la facilidad con la que conducía el balón y la maniobraba hacia la línea de fondo para centrarla, entonces me lo traje a la Liga.

“Al principio le costó un poco la adaptación, lógicamente, es normal, le dimos un tiempo y él fue mejorando hasta consolidarse en la categoría U-17 y de ahí ha venido creciendo poco a poco, tuvo proceso de selección menor. Me parece que ha acelerado el crecimiento en el último año, en el que ha sido muy significativo en su rendimiento y nivel”.

- Esas características que le llamaron la atención a usted para llevarlo a la Liga son las que está mostrando hoy por hoy, ¿ese entonces siempre ha sido su fuerte?

Fueron las que le vi en ese momento, correcto, con muchachos de la edad de él, jugando en su comunidad, porque esos Juegos Nacionales fueron en Escazú, donde vivía él. Estaba en su patio, en su entorno y desarrollaba condiciones muy similares a las de ahora. Lógicamente con la madurez y desarrollo físico y técnico que ha tenido en estos años que ha estado en el club, se potenciaron.

Quique Vásquez llevó a Carlos Mora a Alajuelense hace seis años. Foto: Facebook LDA

- ¿En qué año lo reclutó para la Liga?

Cuando tenía 16 años, ya tiene cinco años, va para seis de estar con nosotros.

- ¿Le sorprende o le parece que ya era el momento para que Carlos explotara futbolísticamente?

Me parece que está asumiendo con mucha madurez el momento que está pasando. Lógicamente ni Carlos Mora ni ningún jugador al que no se le da continuidad, minutos o tiempo de juego en primera división, va a desarrollarse o tener una mejora tan clara como la que él ha tenido, es un caso similar al de Josimar Alcócer, han tenido la dicha de que el director técnico ha creído en ellos y los ha dejado jugando bastante y ahí es donde se ve el crecimiento, eso es sumamente importante.

Sí pienso que este muchacho ha roto todos los paradigmas de lo que se espera de un jugador joven, de lo que pueden dar y que esté dando un rendimiento tan altísimo.

- ¿Cómo fueron esos inicios cuando ya Carlos estaba en la Liga?

Yo nunca lo dirigí porque yo me dedico en la Liga solo a observar jugadores y recomendarlos acá, nosotros le dimos como unos dos o tres meses, hasta que los convencí de dejárselo. Una cosa muy importante, que no se debe dejar de lado, es que la venida de Agustín Lleida me ayudó muchísimo, porque al inicio me parece que quienes estaban manejando las divisiones menores del club no estaban tan convencidos con Carlos o no observaban lo que yo sí puede ver con él en competencia.

Yo estaba seguro que si se le daba continuidad, que si se le respaldaba y con un poco de cariño, el muchacho iba a desarrollarse, pero gracias al apoyo que me dio Agustín y los técnicos que lo han venido desarrollando posteriormente, el muchacho ha logrado niveles tan importantes.

- ¿Agustín Lleida fue su socio para poder dejárselo en la Liga entonces?

Efectivamente, porque le voy a contar una anécdota, hubo un momento que un entrenador que ya no está en el club (del que se reservó el nombre), me insinuó y puso en tela el potencial que tenía el muchacho y que yo había visto, no estaba convencido de dejárselo.

Por la experiencia y los años de andar en esto, yo hablo con los entrenadores sobre los muchachos, pero de lo que pueden hacer en tres o cuatro meses con buen entrenamiento, si en ese momento yo le vi capacidad a Carlos entrenando solo dos veces por semana y en fútbol sala, porque es ahí donde estaba jugando en Escazú. Yo lo visualicé a seis mes bien entrenado y con continuidad como un jugadorazo, gracias a Dios Agustín me apoyó en lo que hablo, lo mantuvimos y no estábamos equivocados.

Carlos Mora debería volver a la selección de Costa Rica pronto, según Quique Vásquez. (LUIS ACOSTA/AFP)

- Más allá de si Alajuelense es campeón o no el domingo, porque es algo que en el fútbol puede ser muy cambiante, ¿la temporada de Mora lo pone como uno de los mejores jugadores del campeonato nacional?

Totalmente de acuerdo, a mí me parece que ha hecho un torneo muy importante más allá de todo y lógicamente se está ganando cosas que en un futuro le van a traer grandes beneficios, tanto a él como al fútbol nacional.

- ¿Lo ve en la selección ya en un corto plazo, jugando en la Copa Oro, por ejemplo?

Me parece que se ha ganado la oportunidad de ir a pelear por un puesto en esas instancias.

- ¿Qué le dice al aficionado manudo que está tan ilusionado con una camada de muchachos jóvenes y que usted conoce muy bien?

Hay cosas importantes que tal vez el aficionado no entiende porque no se le explica y es un trabajo que ya les corresponde a los medios de comunicación. Los procesos en muchachos de divisiones menores no son a corto plazo.

Yo vivo inmensamente feliz y siempre le digo a mi familia y amigos que en realidad el proyecto de Alajuelense del Centro de Alto Rendimiento se iniciará con jugadores 2006, 2007, algunos 2005 y ya explotaron algunos, que ya absorbieron una parte de lo que es el proceso y el impulso que don Joseph Joseph le dio al CAR.