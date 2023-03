Tico tiene un Volkswagen de colección que le habría pertenecido a un campeón del mundo

Chepe de Heredia (prefiere que no pongamos su nombre) tiene bajo su custodia un carro del que hay muy pocos en el mundo y que es una verdadera belleza, además, tiene una historia muy interesante.

Se trata de un Volkswagen SP2 del año 1975, un carro de corte deportivo del que se fabricaron muy pocos y que hoy en día es una verdadera pieza de colección.

El carro de Chepe se llama Alexis. (Cortesía )

Chepe de Heredia nos contó cómo lo consiguió, lo que se dice de él y en qué estado lo conserva.

“Andaba en un rally de carros antiguos en Nicaragua, en un Chevrolet 57, y hubo una etapa de Managua a Montelimar y a medio camino se pasa por pueblo que se llama San Rafael del Sur.

Este sí es un Wolkswagen raro, único y hermoso.

“Cuando estoy en un lugar que no conozco, hago los altos en las esquinas y lo voy viendo como a 50 metros, me di vuelta y me puse a hablar con el dueño, era el año 2002 y tomé nota del carro que era. Regresé a Costa Rica e investigué”.

Una miradita por adentro.

LEA MÁS: Esta belleza es modelo 72 y tiene todo original

Resulta que el carro era de la línea SP2 y averiguó que se hicieron poco más de diez mil en el mundo y de una vez llamó al dueño, acordaron un precio y se lo fue a traer a Nicaragua unas dos semanas después.

De camino a la frontera, al chuzo solo le servía un foco y solo frenaba con una llanta.

Ojo al detalle. (Cortesía )

En el límite entre ambos países tuvo otra experiencia que hizo que el carrito tenga un sentimiento especial para su dueño.

“Duré como seis meses pasando el carro en la frontera, quedó a la mano de Dios y cuando tuve todos los papeles y pagué los impuestos fui a recogerlo. Alguien lo tocó y lo tiró a un hueco y lo encontré con alguien viviendo adentro. Lo jalé y arrancó”.

El carro nunca ha circulado en Costa Rica.

Entonces, Chepe se lo llevó para La Cruz, donde lo esperaba una plataforma y de ahí a Heredia.

“Lo desarmé todo, fue una restauración lenta y minuciosa, tengo mi mecánico de la parte mecánica, de la parte de latas y así. Cuando estuvo listo, como en el 2004, lo llevé a Riteve y no pasó por gases, pero en ese momento estaba por salir un decreto de autos de interés histórico, son placas (vih) y salió el decreto, pero al carro le faltaban seis años para cumplir los 35 años, lo guardé y en el 2010 se cumplieron esos 35 años”.

LEA MÁS: El Patrón es tan chuzo que hasta tiene Instagram

Lo increíble de todo es que ese trámite no lo ha hecho, tiene le carrito muy bien conservado en la casa, sin circular. “Es el propósito de todos los años, ir a sacar la placa, ya me acostumbré a verlo guardado”, dijo.

Explicó que cuando lo ha sacado ha sido a exhibiciones y lo anda de donde lo tiene guardado a la salida de la casa, de allí a una plataforma que lo deja en el destino. El regreso es el mismo.

“Este carro no ha tocado una calle pública, es tan valioso que no me atrevo a andarlo, no me juego el riesgo, puede que me cueste mucho recuperarlo”, expresó.

El motor que tiene es de un Volkswagen tipo 3.

Por si fuera poco, cuando le preguntamos si le tiene nombre al chuzazo, contó otra historia.

“Se llama Alexis porque cuando lo compré en Nicaragua, todo el mundo decía que ese carro se lo regaló Somoza a Alexis Argüello (famoso boxeador nicaragüense), cuando ganó su tercer título mundial. Todos me decían eso, pero no tengo un documento que lo confirme”, expresó.