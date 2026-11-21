El cambio de la gasolina tradicional a un vehículo eléctrico fue, para Roberto Méndez, una gran inversión tras comprar su Geely Geometry hace un par de años.

Méndez habló con La Teja sobre todos los beneficios que ha obtenido al dejar atrás la gasolina y pasarse a esta nueva tecnología, de la que su propia familia ha formado parte, ya que muchos han seguido ese mismo camino.

Roberto asegura que su carro le trae recuerdos de Mazinger Z (Roberto Méndez/Roberto Méndez)

“Desde hace años me ha gustado la sostenibilidad para contaminar menos el entorno, y cuando se comenzó a hacer accesible lo de carros eléctricos, me llamó la atención. Empecé a ver opciones y había carros con precios elevados; luego hay situaciones de mercado con empresas que traen carros más cómodos, como el mío, que el precio-calidad es bueno”, mencionó.

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Para Roberto, la compra de su vehículo ha significado un gran ahorro, ya que le sale mejor pagar más por la luz, pero menos por la gasolina.

“Ha significado un ahorro muy importante. Por ejemplo, cuando me traslado por trabajo fuera del GAM, a Turrialba una o dos veces por semana, con un carro de gasolina, son alrededor de 15 kilómetros por viaje. El gasto en ello trato de guardarlo para pagar la electricidad que ha incrementado a unos 40 mil colones mensuales, pero tenemos dos carros así en la casa y no solo se usa para ir a Turrialba, sino para viajes de diversos motivos. Es un gran ahorro y con la tranquilidad de cargarlo en mi casa”, explicó.

Méndez cuenta que muchos miembros de la familia ha seguido sus pasos con el carro eléctrico. (Roberto Méndez/Roberto Méndez)

Primero fue él y luego su esposa quienes se añadieron a la lista de costarricenses con carros eléctricos.

“A mi familia le gustó; incluso antes que mi esposa, una tía también se compró otro eléctrico de la misma marca, al igual que mi hermano, que adquirió de otra marca y mi esposa con otro Geely. Ha sido muy bonito todo esto; son carros con mucha tecnología, nos gusta mucho, ya que ahorro plata y contribuyo al tema ambiental”, indicó.

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Estos vehículos se deben ser adaptar para cargarlos en sus casas, según contó don Roberto.

“Lo que más implica es adaptar el sistema eléctrico a la casa para tener un toma de 220 en la cochera, que se usa para secadora de ropa o cocina. Ya luego, depende de la batería del carro cuando cargue, pero ese es el principal cambio. Además, si uno hace un viaje, hay apps que te ayudan para pasar por lugares donde cargar”, añadió.

El carro eléctrico ha sido un gran ahorro. (Roberto Méndez/Roberto Méndez)

Su carro le recuerda a Mazinger Z

Méndez explicó que siempre que se sienta en su automóvil, recuerda Mazinger Z, una caricatura de su infancia.

“A principios de los 80, Mazinger Z era de mis programas favoritos; uno veía como Koji Kabuto, cuando se iba a subir a Mazinger, primero se subía como en un avión que se llamaba Pilder, y como estos carros eléctricos tienen la tecnología, son silenciosos.

“Es algo todavía innovador en Costa Rica, porque es relativamente nuevo. Entonces, esa sensación de pasar de un carro de gasolina a uno eléctrico es algo que a uno le hace sentirse agradecido con Dios, ya que cuando me siento en mi auto, la sensación es como cuando Koji se montaba en Pilder”, relató Roberto.